Токио оплатит расходы на строительство временных объектов к Играм-2020 по всей Японии

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«В данном случае Токио играет роль принимающей стороны. Сейчас продолжается процесс оценки стоимости строительства временных объектов, и окончательная сумма пока не определена. Однако мы намерены взять на себя все необходимые расходы, в том числе и на строительство за пределами столицы», — сказала она.

Что касается расходов на Паралимпиаду, то, по ее словам, половина этой суммы будет выделена из бюджета Японии и Токио, а другую половину компенсирует организационный комитет «Токио-2020».

К Олимпийским играм в Токио организаторы соревнований планируют построить около 40 временных объектов, включая 13 в соседних со столицей префектурах Тиба, Канагава, Сайтама, центральной Сидзуока, северо-восточной Мияги и северной Хоккайдо. Среди них — футбольные стадионы, баскетбольная арена, велотрек и другие Общая стоимость строительства, по предварительным оценкам, составит около 49,5 млрд иен (434 млн долларов).

ХХХII летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года. На организацию соревнований предполагается потратить около 2 трлн иен (17,5 млрд долларов).