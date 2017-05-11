Президент РК подписал закон о финансировании спорта
Главой государства подписан закон, направленный на совершенствование системы финансирования спорта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на
пресс-службу Акорды.
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Текст Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам физической культуры и спорта» публикуется в печати.
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