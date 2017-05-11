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11 мая 2017, 10:52 | Олимпизм | Sports.kz

Президент РК подписал закон о финансировании спорта

Главой государства подписан закон, направленный на совершенствование системы финансирования спорта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Главой государства подписан закон направленный на совершенствование системы финансирования спорта передает <span class=error>МИА</span> Казинформ со ссылкой на <nobr>пресс-службу</nobr> <span class=error>Акорды</span>. Увеличить
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Текст Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам физической культуры и спорта» публикуется в печати.

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