СМИ: Более 60 допинг-проб медалистов ОИ-2008/12 дали положительный результат

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Из 63 положительных допинг-проб 15 принадлежат спортсменам, завоевавшим золото на Олимпиадах 2008 и 2012 годов.

Среди спортсменов, чьи допинг-пробы дали положительный результат, значатся представители России, Белоруссии, Бахрейна, Хорватии, Турции, Армении, Азербайджана, Казахстана, Молдавии, Украины, Грузии, Узбекистана, Ямайки, Китая, Греции, Испании, Кубы, Германии и Катара.

Ранее член комиссии МОК по коммуникациям Ален Люнценфихтер написал в Twitter, что на 1 апреля зафиксировано 182 положительные пробы с Игр в Пекине (2008 год) и в Лондоне (2012), из которых 103 принадлежат легкоатлетам и 50 — тяжелоатлетам.