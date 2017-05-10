СМИ: Более 60 допинг-проб медалистов ОИ-2008/12 дали положительный результат
МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) выявил 63 положительные
допинг-пробы медалистов Игр 2008 и 2012 годов по итогам повторного тестирования. Об этом сообщает норвежский телеканал NRK.
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Из 63 положительных
Среди спортсменов, чьи
Ранее член комиссии МОК по коммуникациям Ален Люнценфихтер написал в Twitter, что на 1 апреля зафиксировано 182 положительные пробы с Игр в Пекине (2008 год) и в Лондоне (2012), из которых 103 принадлежат легкоатлетам и 50 — тяжелоатлетам.
После решения об увеличении срока хранения
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