МПК и ПКР обсудили прогресс выполнения дорожной карты

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Предметом обсуждения стал прогресс выполнения дорожной карты по реализации критериев восстановления членства ПКР в МПК, детализирование списка российских спортсменов для антидопингового тестирования, механизмы обеспечения финансовых обязательств.

В составе координационного комитета ПКР во встрече приняли участие руководитель координационного комитета, генеральный секретарь ПКР Андрей Строкин, заместитель руководителя комиссии ПКР по медицине, антидопингу и функциональной классификации спортсменов Гузель Идрисова и адвокат, представляющий интересы ПКР в международных судах, Алексей Карпенко.

В составе рабочей группы МПК присутствовали независимый председатель Энди Паркинсон, главный исполнительный директор Антидопингового агентства Японии Шин Асакава, антидопинговый координатор ФИС (Международной федерации лыжного спорта) Сара Фуссек, главный исполнительный директор Всемирной Организации парламентариев против коррупции Акааш Махарадж, адвокат, представляющий интересы МПК, Лиз Райли, директор по медицине и науке МПК Петер Ван де Влит, руководитель аппарата МПК Майк Петерс, директор МПК по финансам Ульф Херзер, менеджер МПК по антидопингу Ванесса Вебб.

Посредством видеоконференцсвязи в заседании приняли участие исполняющая обязанности генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Татьяна Чиркина, независимый международный эксперт Всемирного антидопингового агентства (WADA), работающий в России с целью оказания содействия по возвращению статуса соответствия РУСАДА, Питер Николсон и другие.

Отчет рабочей группы МПК о ходе выполнения критериев восстановления членства ПКР в МПК будут рассматриваться и обсуждаться на очередном заседании исполкома МПК, которое пройдет с 19 по 21 мая в Барселоне.