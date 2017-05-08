Анжелы и Димоны. Всё с фронта, всё на Олимпиаду
Сочи, Питер или Казань? Где же провести летнюю Олимпиаду, чтобы потратить в два раза больше, чем на Сочи-2014? И кому вообще оно надо?!
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Видимо, что-то случилось...
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В России, если вы не заметили, началась кампания по проведению в стране летних Олимпийских игр 2028 года. О возможности выдвижения
Питер, Сочи, Казань?
Разговоры о летней Олимпиаде в России ходили давно, тот же
В нынешних реалиях идея о проведении Олимпиады в России кажется утопией. У нас только в текущем сезоне отобрали несколько крупнейших спортивных соревнований, и до сих пор не прекращаются попытки перенести футбольный мундиаль в другую страну. Но даже если предположить, что геополитические реалии через
Видимо, показать, что нам можно доверять проведение мероприятий вселенского масштаба. Это Россия умеет, как ни одна другая страна в мире. Как и умеет не считать при этом деньги. Зато потом все гости Олимпиады будут довольны.
Наследие? Вы тут нам наследите!
Прошла Олимпиада в Сочи, остались спортивные сооружения. Справедливости ради, сочинские объекты стараются загружать по максимуму, и пока это частично удаётся. Даже самые масштабные в истории Всемирные военные игры провели на олимпийских аренах.
Но вот один пример, после которого все олимпийские ценности рушатся на глазах. Комплекс «Лаура», построенный на деньги «Газпрома», во время Олимпиады принимал соревнования по биатлону и лыжным гонкам. Считался едва ли не величайшим зимних Игр….
… А детей, занимающихся в ДЮСШ в Красной Поляне на отделении лыжных гонок, на тренировки на «Лауру» не пускают. Не положено. Наследят они на
Куда собрался, губернатор?
Когда Россия получала право на проведение Игр-2014 и чемпионата мира — 2018, большинство населения воспринимало эти проекты положительно. Тучные были годы, дорогая была нефть.
Сейчас отношение регионов к мундиалю очень сильно изменилось. Глава одного из таких регионов несколько раз писал заявление об отставке, а его всё не отставляют. И правда, а куда ты собрался? Проведёшь чемпионат мира — там посмотрим. Для начала дострой стадион, всю инфраструктуру, включая аэропорт и гостиницы, отремонтируй дороги.
Жители региона ждали, когда же откроется завод по производству травяных газонов, которые по своему качеству должны были стать одними из лучших в мире. Не дождались этого завода, но зато дождались закрытия сразу нескольких других, уровень безработицы резко вырос. Конечно, нет прямой связи с проведением чемпионата мира и падением уровня жизни в стране. Но и отрицать то, что такой глобальный проект высасывает из казны огромное количество ресурсов, тоже глупо.
Олимпиада — найдётся всё
Игры в Сочи стоили стране по официальным подсчётам 6,5 млрд долларов. По неофициальным — в несколько раз больше. Во сколько обходится чемпионат мира, пока точно подсчитать невозможно. Во что может обойтись летняя Олимпиада? Ой, дорого. Раза в два больше, и точно — в триллионах рублей. Ведь это возведение заново всей инфраструктуры. Вообще всей, у нас даже соответствующего мировому уровню легкоатлетического стадиона нет имеется. Конечно, есть чудесный новенький стадион в
Если сейчас любой фонд общественного мнения проведёт опрос, нужна ли нам Олимпиада, то ответ будет резко отрицательным. «Резко» — с большой буквы. Вот только никто нас не спросит. Мы же не в Австрии, Швейцарии или Венгрии, где мнение населения действительно значит всё. Если сказали — не хотим Олимпиаду, значит, её не будет. У нас будет иначе. Денег,
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