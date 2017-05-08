Анжелы и Димоны. Всё с фронта, всё на Олимпиаду

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В России, если вы не заметили, началась кампания по проведению в стране летних Олимпийских игр 2028 года. О возможности выдвижения города-кандидата публично заявил президент страны Владимир Путин. Это означает только одно — работа ведётся, и заявка наверняка будет. Вот только пройдёт чемпионат мира — 2018 по футболу и зимняя Универсиада-2019, и можно переключаться на другой проект. Но никто не спросит нас с вами, нужно ли всё это. «Чемпионат» в своей прямолинейной рубрике «Анжелы и Димоны» отвечает на этот незаданный вопрос большими буквами: НЕ НУЖНО!

Питер, Сочи, Казань?

Разговоры о летней Олимпиаде в России ходили давно, тот же Санкт-Петербург ещё при губернаторе Анатолии Собчаке подавал заявку на проведение Игр-2004, но не попал даже в число пяти финалистов. «Плотная обработка» началась с января 2017 года, когда президент ОКР Александр Жуков заговорил о том, что Россия способна провести летнюю Олимпиаду, и назвал города-кандидаты — Санкт-Петербург, Сочи и Казань. Он повторил это ровно через месяц, ну, а в мае об этом заявил уже глава государства.

В нынешних реалиях идея о проведении Олимпиады в России кажется утопией. У нас только в текущем сезоне отобрали несколько крупнейших спортивных соревнований, и до сих пор не прекращаются попытки перенести футбольный мундиаль в другую страну. Но даже если предположить, что геополитические реалии через три-четыре года кардинально изменятся и Россия вновь станет полноправным членом спортивного сообщества, а не изгоем, возникает вопрос — зачем нам ещё одна Олимпиада?

Видимо, показать, что нам можно доверять проведение мероприятий вселенского масштаба. Это Россия умеет, как ни одна другая страна в мире. Как и умеет не считать при этом деньги. Зато потом все гости Олимпиады будут довольны.

Наследие? Вы тут нам наследите!

Прошла Олимпиада в Сочи, остались спортивные сооружения. Справедливости ради, сочинские объекты стараются загружать по максимуму, и пока это частично удаётся. Даже самые масштабные в истории Всемирные военные игры провели на олимпийских аренах.

Но вот один пример, после которого все олимпийские ценности рушатся на глазах. Комплекс «Лаура», построенный на деньги «Газпрома», во время Олимпиады принимал соревнования по биатлону и лыжным гонкам. Считался едва ли не величайшим зимних Игр….

… А детей, занимающихся в ДЮСШ в Красной Поляне на отделении лыжных гонок, на тренировки на «Лауру» не пускают. Не положено. Наследят они на наследии-то, не дай бог. Родители и руководство школы писали открытые письма руководству «Газпрома» с просьбой разрешить проводить занятия на снегу. В ответ было предложено организовать тренировки с апреля по ноябрь, когда заканчивается «горячий» сезон. И снег вместе с ним.

Куда собрался, губернатор?

Когда Россия получала право на проведение Игр-2014 и чемпионата мира — 2018, большинство населения воспринимало эти проекты положительно. Тучные были годы, дорогая была нефть.

Сейчас отношение регионов к мундиалю очень сильно изменилось. Глава одного из таких регионов несколько раз писал заявление об отставке, а его всё не отставляют. И правда, а куда ты собрался? Проведёшь чемпионат мира — там посмотрим. Для начала дострой стадион, всю инфраструктуру, включая аэропорт и гостиницы, отремонтируй дороги. Деньги-то за это всё давно уплачены.

Жители региона ждали, когда же откроется завод по производству травяных газонов, которые по своему качеству должны были стать одними из лучших в мире. Не дождались этого завода, но зато дождались закрытия сразу нескольких других, уровень безработицы резко вырос. Конечно, нет прямой связи с проведением чемпионата мира и падением уровня жизни в стране. Но и отрицать то, что такой глобальный проект высасывает из казны огромное количество ресурсов, тоже глупо.

Олимпиада — найдётся всё

Игры в Сочи стоили стране по официальным подсчётам 6,5 млрд долларов. По неофициальным — в несколько раз больше. Во сколько обходится чемпионат мира, пока точно подсчитать невозможно. Во что может обойтись летняя Олимпиада? Ой, дорого. Раза в два больше, и точно — в триллионах рублей. Ведь это возведение заново всей инфраструктуры. Вообще всей, у нас даже соответствующего мировому уровню легкоатлетического стадиона нет имеется. Конечно, есть чудесный новенький стадион в Санкт-Петербурге, но он, видимо, только для церемоний и годится. Для церемоний жертвоприношения.