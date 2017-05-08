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8 мая 2017, 11:51 | Олимпизм | Vesti.kz

Президент НОК РК поздравил ветеранов спорта и тружеников тыла с Днем Победы

Глава Национального Олимпийского комитета Республики Казахстан Тимур Кулибаев поздравил легенд отечественного спорта — тружеников тыла — с Днем Победы, сообщает пресс-служба НОК.

Им также были вручены денежные премии. Увеличить
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В обращении к известному боксеру, который принимал участие в становлении и развитии многих видов спорта в Казахстане Виктору Семеновичу Садчикову, знаменитому легкоатлету сборной СССР, заслуженному тренеру КазССР, участнику летней Олимпиады в Мельбурне в 1956 года Евгению Семеновичу Кадяйкину и заслуженному тренеру СССР, первому в Казахстане мастеру конькобежного спорта Маю Ундеевичу Хвану, президент НОК страны поблагодарил ветеранов за вклад в великую победу 1945 года.

В частности, в поздравлении говорится: «В преддверии великого праздника, Дня Победы, позвольте выразить вам слова благодарности и огромную признательность за вклад в сохранение мира, за непосильную ношу, которую вы несли, будучи еще совсем юными.

Сегодня с нами немного осталось тех, кому мы лично можем сказать «спасибо», но подвиг каждого солдата на боевом фронте, равно как и подвиг каждого труженика, ковавшего победу в тылу, навсегда останется в народной памяти. Мужество и сила духа, проявленные вами в годы Великой Отечественной войны, являются ярким примером безусловной любви к родине. Это чувство мы обязаны привить нашим детям вместе с благодарностью за великую победу, за чистое небо и будущее наших детей.

Низкий поклон вам, крепкого здоровья и долгих лет жизни, дорогие наши ветераны!.

Вместе с поздравительными письмами ветеранам, воспитавшим не одно поколение талантливых спортсменов страны, вручены денежные премии от Национального Олимпийского комитета Казахстана.

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