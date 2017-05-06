В США умер старейший в истории страны олимпийский чемпион Адольф Кифер
По информации агентства, Кифер умер в своем доме в штате Иллинойс. Он был старейшим олимпийским чемпионом, живущим в Соединенных Штатах, отмечает Reuters.
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Адольф Кифер родился 27 июня 1918 года в Чикаго. Он выиграл золотую медаль на Олимпийских играх в Берлине в 1936 году на дистанции 100 м на спине. Его рекорд продержался на протяжении 20 лет.
Во время службы в
В 1965 году он был введен в Международный зал славы мирового плавания (зал славы водных видов спорта Международной федерации плавания в Музее истории плавания, который расположен в американском штате Флорида). Также Кифер работал в Совете по фитнесу, спорту и питанию при трех президентах США.
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