В США умер старейший в истории страны олимпийский чемпион Адольф Кифер

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Адольф Кифер родился 27 июня 1918 года в Чикаго. Он выиграл золотую медаль на Олимпийских играх в Берлине в 1936 году на дистанции 100 м на спине. Его рекорд продержался на протяжении 20 лет.

Во время службы в Военно-морском флоте США Кифер работал инструктором. Позднее он основал бизнес по производству атрибутики для плавания.

В 1965 году он был введен в Международный зал славы мирового плавания (зал славы водных видов спорта Международной федерации плавания в Музее истории плавания, который расположен в американском штате Флорида​). Также Кифер работал в Совете по фитнесу, спорту и питанию при трех президентах США.