Россия готова принять летнюю Олимпиаду?
Зарубежные СМИ написали сегодня о желании России принять новые — на сей раз летние — Олимпийские игры.
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Видимо, что-то случилось...
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Ссылаясь на слова Владимира Путина, журналисты делают вывод, что Россия, похоже, готовится к новой олимпийской программе.
Российский президент сказал в интервью олимпийскому историку Дэвиду Миллеру, что в стране есть много
Когда у Путина поинтересовались, может ли Москва принять летнюю Олимпиаду (напомним, что летняя Олимпиада проходила в Москве в 1980 году, а в феврале 2014 года в Сочи проходили зимние Игры), то он ответил, что говорил бы в этой связи о России вообще, а не только о Москве:
— Помимо столицы нашей страны, у нас есть целый ряд городов, которые потенциально могут принимать летние Олимпийские игры. Есть Сочи, конечно, но и
При этом Путин подчеркнул, что Москва пока не собирается делать никаких конкретных заявлений:
Журналист поинтересовался мнением российского президента о
При этом Путин подчеркнул, что США являются одной из мировых спортивных сверхдержав и имеют прекрасные шансы добиться чести провести Олимпийские игры.
Ближайшие летние Олимпийские игры пройдут в
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