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5 мая 2017, 19:27 | Олимпизм | Советский спорт

Россия готова принять летнюю Олимпиаду?

Зарубежные СМИ написали сегодня о желании России принять новые — на сей раз летние — Олимпийские игры.

Зарубежные СМИ написали сегодня о желании России принять новые — на сей раз летние — Олимпийские игры. Увеличить
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Ссылаясь на слова Владимира Путина, журналисты делают вывод, что Россия, похоже, готовится к новой олимпийской программе.

Российский президент сказал в интервью олимпийскому историку Дэвиду Миллеру, что в стране есть много городов-кандидатов, способных принять участие в Летних Играх. Пока никакой официальной заявки Москва в МОК подавать не собирается.

Когда у Путина поинтересовались, может ли Москва принять летнюю Олимпиаду (напомним, что летняя Олимпиада проходила в Москве в 1980 году, а в феврале 2014 года в Сочи проходили зимние Игры), то он ответил, что говорил бы в этой связи о России вообще, а не только о Москве:

— Помимо столицы нашей страны, у нас есть целый ряд городов, которые потенциально могут принимать летние Олимпийские игры. Есть Сочи, конечно, но и Санкт-Петербург и, возможно, Казань, — сказал Путин Миллеру, британскому журналисту, автору «Официальной истории Олимпийских игр и МОК».

При этом Путин подчеркнул, что Москва пока не собирается делать никаких конкретных заявлений:

Журналист поинтересовался мнением российского президента о Лос-Анджелесе, с которым РФ придется конкурировать в случае подачи заявки на ОИ-2028. Путин ответил, что российское руководство не должно оценивать шансы городов, это должен делать МОК.

При этом Путин подчеркнул, что США являются одной из мировых спортивных сверхдержав и имеют прекрасные шансы добиться чести провести Олимпийские игры.

Ближайшие летние Олимпийские игры пройдут в июле-августе 2020 года в Токио. Страна проведения следующих Игр 2024 года пока неизвестна. Она будет названа 13 сентября на сессии МОК в Лиме. Претендуют — Париж и Лос-Анджелес. На Игры-2028 прием заявок может быть начат только в 2019 году. Однако, как уже не раз писал «Советский спорт», есть предположение, что МОК может не проводить прием заявок и отдать Олимпиаду-2028 тому городу, который не победит при выборе страны проведения Игр-2024.
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