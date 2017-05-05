Россия готова принять летнюю Олимпиаду?

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Ссылаясь на слова Владимира Путина, журналисты делают вывод, что Россия, похоже, готовится к новой олимпийской программе.

Российский президент сказал в интервью олимпийскому историку Дэвиду Миллеру, что в стране есть много городов-кандидатов, способных принять участие в Летних Играх. Пока никакой официальной заявки Москва в МОК подавать не собирается.

Когда у Путина поинтересовались, может ли Москва принять летнюю Олимпиаду (напомним, что летняя Олимпиада проходила в Москве в 1980 году, а в феврале 2014 года в Сочи проходили зимние Игры), то он ответил, что говорил бы в этой связи о России вообще, а не только о Москве:

— Помимо столицы нашей страны, у нас есть целый ряд городов, которые потенциально могут принимать летние Олимпийские игры. Есть Сочи, конечно, но и Санкт-Петербург и, возможно, Казань, — сказал Путин Миллеру, британскому журналисту, автору «Официальной истории Олимпийских игр и МОК».

При этом Путин подчеркнул, что Москва пока не собирается делать никаких конкретных заявлений:

Цитата — Но я не исключаю такой вероятности, что Россия примет решение участвовать в процессе выборов за право принять у себя Олимпиаду.

Журналист поинтересовался мнением российского президента о Лос-Анджелесе, с которым РФ придется конкурировать в случае подачи заявки на ОИ-2028. Путин ответил, что российское руководство не должно оценивать шансы городов, это должен делать МОК.

При этом Путин подчеркнул, что США являются одной из мировых спортивных сверхдержав и имеют прекрасные шансы добиться чести провести Олимпийские игры.