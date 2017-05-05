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5 мая 2017, 18:30 | Олимпизм | ТАСС

Международный паралимпийский комитет обсудит процесс восстановления ПКР 19—21 мая

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Международный паралимпийский комитет (МПК) 19—21 мая обсудит восстановление членства Паралимпийского комитета России (ПКР) в организации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МПК.

Ранее Паралимпийский комитет России отправил в МПК отчет о выполнении критериев восстановления. Увеличить
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Ранее ПКР отправил в Международный паралимпийский комитет отчет о выполнении критериев восстановления.

«19—21 мая в Барселоне пройдет заседание правления МПК, где будет обсуждаться процесс восстановления. Контактная группа доложит о прогрессе в данном процессе», — сказал собеседник агентства.

7 августа МПК приостановил членство ПКР, что стало причиной недопуска всех российских спортсменов до выступления на Паралимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро. 23 августа Спортивный арбитражный суд оставил в силе решение МПК, принятое по итогам расследования фактов из доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена.

В конце ноября МПК выдвинул требования в отношении Паралимпийского комитета России, после выполнения которых тот может вернуть себе членство в МПК. Внутри самого МПК была создана рабочая группа, которая получила полномочия контролировать ход выполнения этих требований.
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