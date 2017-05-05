Международный паралимпийский комитет обсудит процесс восстановления ПКР 19—21 мая
МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Международный паралимпийский комитет (МПК)
19—21 мая обсудит восстановление членства Паралимпийского комитета России (ПКР) в организации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МПК.
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Ранее ПКР отправил в Международный паралимпийский комитет отчет о выполнении критериев восстановления.
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7 августа МПК приостановил членство ПКР, что стало причиной недопуска всех российских спортсменов до выступления на Паралимпиаде-2016 в
В конце ноября МПК выдвинул требования в отношении Паралимпийского комитета России, после выполнения которых тот может вернуть себе членство в МПК. Внутри самого МПК была создана рабочая группа, которая получила полномочия контролировать ход выполнения этих требований.
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