Международный паралимпийский комитет обсудит процесс восстановления ПКР 19—21 мая

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Ранее ПКР отправил в Международный паралимпийский комитет отчет о выполнении критериев восстановления.

« 19—21 мая в Барселоне пройдет заседание правления МПК, где будет обсуждаться процесс восстановления. Контактная группа доложит о прогрессе в данном процессе», — сказал собеседник агентства.

7 августа МПК приостановил членство ПКР, что стало причиной недопуска всех российских спортсменов до выступления на Паралимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро. 23 августа Спортивный арбитражный суд оставил в силе решение МПК, принятое по итогам расследования фактов из доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена.

В конце ноября МПК выдвинул требования в отношении Паралимпийского комитета России, после выполнения которых тот может вернуть себе членство в МПК. Внутри самого МПК была создана рабочая группа, которая получила полномочия контролировать ход выполнения этих требований.