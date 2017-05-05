Путин высказался против политизации спорта

«Я всегда был против попыток поставить спорт в какой-то социальный или политический контекст», — отметил глава российского государства. «Спорт — это отдельная и уникальная сфера человеческой деятельности, которая существует по своим законам и принципам, он не имеет ничего общего с политической повесткой и не должен иметь», — убежден он. «Когда политика вмешивается в спорт, происходят несправедливые вещи, как, например, история с российскими паралимпийцами, которым запретили участвовать в международных соревнованиях, хотя они имели на это полное право наравне с другими», — сказал Путин.

«Как только стало понятно, что наши атлеты пропустят Паралимпийские игры в Рио 2016 года, хотя никакой их вины в этом не было, я принял решение встретиться со спортсменами», — рассказал президент. «Я хотел поддержать их, просто поговорить с ними, после той встречи я испытал за них гордость, потому что было очевидно, что они не собираются сдаваться, они примут этот вызов», — поделился президент.

При этом Путин выразил уверенность в том, что «Россия была и всегда будет одним из мировых лидеров в спорте». «Наши спортсмены показывают отличные результаты на международных соревнованиях, устанавливают мировые рекорды и завоевывают золотые медали», — напомнил он. «Как и в других странах, у нас были свои взлеты и падения в спортивных результатах, но это ни в коей мере не ставит под сомнение статус России как одного из лидеров мирового спорта», — заявил Путин.