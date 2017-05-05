ПКР отправил в МПК отчет по выполнению критериев восстановления членства за апрель
МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Координационный комитет Паралимпийского комитета России (ПКР) направил отчет о ходе работы в рамках выполнения критериев восстановления членства ПКР в Международном паралимпийском комитете (МПК). Об этом говорится в
пресс-релизе ПКР, поступившем в распоряжение ТАСС.
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Комитет сообщил о выполнении 59 пунктов дорожной карты из 67.
7 августа МПК приостановил членство ПКР, что стало причиной недопуска всех российских спортсменов до Паралимпиады-2016 в
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