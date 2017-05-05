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5 мая 2017, 17:24 | Олимпизм | ТАСС

ПКР отправил в МПК отчет по выполнению критериев восстановления членства за апрель

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Координационный комитет Паралимпийского комитета России (ПКР) направил отчет о ходе работы в рамках выполнения критериев восстановления членства ПКР в Международном паралимпийском комитете (МПК). Об этом говорится в пресс-релизе ПКР, поступившем в распоряжение ТАСС.

Координационный комитет Паралимпийского комитета России сообщил о выполнении 59 пунктов дорожной карты из 67. Увеличить
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Комитет сообщил о выполнении 59 пунктов дорожной карты из 67.

7 августа МПК приостановил членство ПКР, что стало причиной недопуска всех российских спортсменов до Паралимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро. 23 августа Спортивный арбитражный суд оставил в силе решение МПК, принятое по итогам расследования фактов из доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. В конце ноября МПК выдвинул ряд требований в отношении Паралимпийского комитета России, после выполнения которых тот может вернуть себе членство в МПК. Внутри самой МПК была создана рабочая группа, которая получила полномочия контролировать ход выполнения этих требований.
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