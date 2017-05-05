Путин: Россия готова к сотрудничеству с ВАДА и МОК в вопросах борьбы с допингом

«Я считаю, что позитивные процессы, которые мы начали, в том числе проведение реформы антидопинговой системы, являются необратимыми. Мы должны прислушиваться к тому, что говорит нам ВАДА, потому что мы должны признать, что у нас есть несколько доказанных случаев допинговых нарушений. Это недопустимо. Мы сделаем всё, чтобы организовать эффективную и плодотворную работу со всеми нашими партнёрами, включая ВАДА и МОК. Я надеюсь, что у них такие же намерения.

Россия готова к открытому и постоянному участию в работе по созданию глобальной антидопинговой системы. Я ещё раз хотел бы подчеркнуть то, что мы всегда говорили: в России никогда не было — и, надеюсь, никогда не будет — государственной поддержки допинга. Наоборот — мы будем бороться с допингом, — цитирует Путина AP News.