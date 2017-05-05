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https://sport.mail.ru/news/olympics/29658510/
5 мая 2017, 17:21 | Олимпизм | Чемпионат.com

Путин: Россия готова к сотрудничеству с ВАДА и МОК в вопросах борьбы с допингом

Президент РФ Владимир Путин в очередной раз подчеркнул, что в России никогда не было государственной поддержки допинга, а также что страна готова активно сотрудничать в вопросах борьбы с допингом с ВАДА и МОК.

«Я считаю, что позитивные процессы, которые мы начали, в том числе проведение реформы антидопинговой системы, являются необратимыми. Мы должны прислушиваться к тому, что говорит нам ВАДА, потому что мы должны признать, что у нас есть несколько доказанных случаев допинговых нарушений. Это недопустимо. Мы сделаем всё, чтобы организовать эффективную и плодотворную работу со всеми нашими партнёрами, включая ВАДА и МОК. Я надеюсь, что у них такие же намерения.

Россия готова к открытому и постоянному участию в работе по созданию глобальной антидопинговой системы. Я ещё раз хотел бы подчеркнуть то, что мы всегда говорили: в России никогда не было — и, надеюсь, никогда не будет — государственной поддержки допинга. Наоборот — мы будем бороться с допингом, — цитирует Путина AP News.
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