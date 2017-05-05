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5 мая 2017, 17:09 | Олимпизм | Чемпионат.com

Путин: Не исключаю возможности того, что РФ вновь подаст заявку на проведение ОИ

Президент России Владимир Путин не исключил возможности того, что Россия может подать заявку на проведение летних Олимпийских игр.

Президент России Владимир <span class=error>Путин</span> не исключил возможности того что Россия может подать заявку на проведение летних Олимпийских игр. Увеличить
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В 2014 году зимняя Олимпиада состоялась в Сочи.

«Помимо столицы нашей страны, у нас есть ряд городов, которые потенциально могут принять летние Олимпийские игры. Есть Сочи, конечно, Санкт-Петербург и, возможно, Казань. Пока мы не будем делать конкретных заявлений. В 2014 году наша страна успешно приняла зимние Олимпийские игры в Сочи. Однако я не исключаю возможности того, что Россия вновь подаст заявку на право проведение ещё одной Олимпиады», — цитирует Путина AP News.
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