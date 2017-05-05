Путин: Не исключаю возможности того, что РФ вновь подаст заявку на проведение ОИ
Президент России Владимир Путин не исключил возможности того, что Россия может подать заявку на проведение летних Олимпийских игр.
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В 2014 году зимняя Олимпиада состоялась в Сочи.
«Помимо столицы нашей страны, у нас есть ряд городов, которые потенциально могут принять летние Олимпийские игры. Есть Сочи, конечно,
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