Вадим Селюкин: «Мечтаю об олимпийском золоте»
Российский
следж-хоккеист, серебряный призер Паралимпийских игр 2014 года, заслуженный мастер спорта, бронзовый призер чемпионата мира по следж-хоккею 2013 года, чемпион Европы 2016 года, пятикратный чемпион страны, двукратный кавалер «Ордена Мужества» и обладатель медали «За заслуги перед Отечеством» — о работе, семье и мечтах о полных трибунах.
Солдат или спортсмен?
Долгое время Вадим Селюкин жил вдали от камер и софитов. Его имя на газетных полосах и в соцсетях появилось после Паралимпиады в Сочи, когда после оглушительного провала олимпийской хоккейной сборной на лед вышли
Он изначально планировал связать свою жизнь с армией — в 1995 году пошел по призыву. Попал в Чечню. В самый разгар конфликта. Первое шокирующее впечатление от войны — приехав в часть, хотел найти земляка, с которым сдружился на сборном пункте за месяц до отправки. Но того за несколько дней до прибытия Селюкина к месту службы отправили на родину в цинковом гробу, под грифом «груз 200»….
Война есть война, на ней было всякое. Но именно там Вадим понял смысл слов «есть такая профессия — родину защищать». И решил связать с армией жизнь. После прохождения срочной службы остался служить по контракту. Прошел в качестве сверхсрочника Таджикистан. А в 2002 году снова поехал в уже, казалось бы, возрождающуюся после войны Чечню.
Жарким душным вечером его разведрота возвращалась с задания. Узкой тропинкой прошло больше десятка человек. Вадим шел замыкающим. Как он зацепил эту старую, наполовину проржавевшую мину и как она взорвалась, пролежав столько лет в земле — на эти вопросы он не знает ответа.
Итог — военный госпиталь, развившаяся в условиях жары гангрена, многочисленные операции. Врачи до последнего пытались сохранить хотя бы часть ног и ампутировали частями. Потом была срочная эвакуация в Подмосковье. Долгие часы в барокамере и как молитва: «Давай, Вадим, давай!» от легендарного военного хирурга Сергея Поправка. Вернулся домой пешком — на протезах. Воинская часть своего солдата не обидела. Помогали с реабилитацией, выделили квартиру, машину «Ока».
Вадим всегда считал и продолжает считать себя военным. И даже сейчас уверен, что «если завтра война», то сможет быть полезным Родине. Как и большинство его товарищей по команде.
Главные «девочки» его жизни
Не упасть в госпитале духом Вадиму помогли две главных женщины в его жизни: мама и жена, которую он иначе, как Ириша, не называет. Ириша на тот момент была совсем девочкой —
Когда случилась беда, Вадим упрашивал не сообщать о ней ни маме, ни Ирине. Но как такое скроешь?.. И обе приехали первым же рейсом, как только узнали о трагедии. Мама, конечно, плакала в больничном коридоре. Но в палату зашла бодро, с газетной вырезкой о водолазе без ног. Чтобы показать что жизнь продолжается, просто это будет другая жизнь.
Именно благодаря этой статье Вадим на ближайшие пять связал свою жизнь с плаванием. И в итоге стал призером чемпионата России. Хотя до армии, по его признанию, лишь «барахтался по-собачьи». После госпиталя вместе с сослуживцем и друзьями, встретив поддержку и одобрение со стороны местных властей, организовали в Одинцово клуб для
Ириша тоже была всегда рядом. В то время на провинциальных дискотеках и из привокзальных ларьков
После госпиталя они не расставались. Сразу начали жить вместе. Спустя год Вадим неуверенно сделал предложение.
Потом рванули в свадебное путешествие — на той самой «Оке» с ручным управлением. В Дивноморск, под Геленджик. Сейчас Вадим называет ту поездку откровенным безумием, потому что машина несколько раз ломалась в дороге. А тогда ребята просто были счастливы. Кстати, именно тогда, на пляже, под приморскими соснами, Вадим понял, что счастье не зависит от физического облика, оно живет в душе.
И именно тогда смог «нарастить броню» и научился не бояться косых взглядов. До этого он старался скрывать свою травму — гостей дома неизменно, как бы себя ни чувствовал, встречал на протезах, одев модные джинсы. А на пляже стал предметом всеобщего внимания: от вздохов тетушек «ох, такая молодая и красивая, во что ввязалась?» до криков детей этих тетушек «смотрите, дяденька без ног».
Ирина несколько раз порывалась провести воспитательные беседы с детьми и с их мамашами, но Вадим ловил за руку: «Чужих детей воспитывать — неблагодарный труд, давай своих родим?». И действительно, вскоре у супругов родилась дочка Катюша. Свет в окошке,
Про удочку и рыбу
Кстати, рыбалка не зря стала любимым увлечением Вадима. Старая притча «Если ты дашь голодному рыбу, то накормишь его на один день. А если дашь ему удочку и научишь рыбачить, то накормишь на всю жизнь» — один из девизов, с которым он идет по жизни. Вадим уверен, что если у человека с инвалидностью нет серьезных повреждений центральной нервной системы, то он может освоить любую из современных
Еще не зная, что его профессией и основным заработком станет
Кстати, однокурсники в первые годы учебы даже не догадывались о травме Вадима. Лишь через
Хоккей и настоящие мужчины
Сейчас вся профессиональная жизнь Вадима крутится вокруг
Кстати, аншлаг на трибунах в первую игру мешал. К такому вниманию ребята не привыкли. До этого они играли преимущественно при пустых трибунах. А тут перед игрой вбегает массажист с большими от удивления глазами и кричит: «Там Путин! Там Медведев!». Но ко второй игре ребята поняли всю силу этой коллективной поддержки и
Но олимпийские фанфары стихли, и ребята вернулись на свою основную площадку для тренировок — в городе Алексин Тульской области для паралимпицйев выстроили отдельный комплекс.
Кстати, никакого забвения после Сочи нет, на просьбы и нужды
«Наши игры зрелищные, эмоциональные. Я не думаю, что пропал интерес зрителей. Просто до обычных людей не доходит информация о наших турнирах. К нам больше не приезжает телевидение, под репортажи о
Личные карьерные планы у Вадима довольно амбициозные: еще, как минимум одна олимпиада, а дальше — как позволят силы и здоровье. В этом году Вадиму исполнилось сорок и уходить из спорта навсегда он не планирует. В планах — тренерская работа.
На средства, собранные в рамках акции «Красная гвоздика» фондом «Память поколений» Вадиму Селюкину была оказана помощь: куплено инвалидное
Александра Маянцева
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