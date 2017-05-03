МОК еще не закончил перепроверку допинг-проб россиян с Олимпийских игр в Сочи

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МОК в декабре открыл дисциплинарные дела в отношении 28 российских спортсменов, участвовавших в Играх в Сочи. Также было объявлено, что будут перепроверены пробы всех россиян, выступавших на Олимпиадах 2010, 2012 и 2014 годов. В январе член МОК Герхард Хейберг заявил, что результаты перепроверки проб россиян должны быть в распоряжении МОК «через один-два месяца».

«Перепроверка допинг-проб россиян с Олимпиады в Сочи еще продолжается. Мы объявим о результатах в надлежащее время», — сообщили в пресс-службе МОК.