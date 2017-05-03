МОК еще не закончил перепроверку допинг-проб россиян с Олимпийских игр в Сочи
МОСКВА, 3 мая —
Р-Спорт, Артем Калинин. Международный олимпийский комитет (МОК) еще не завершил перепроверку допинг-проб российских спортсменов, участвовавших в зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе комитета.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
МОК в декабре открыл дисциплинарные дела в отношении 28 российских спортсменов, участвовавших в Играх в Сочи. Также было объявлено, что будут перепроверены пробы всех россиян, выступавших на Олимпиадах 2010, 2012 и 2014 годов. В январе член МОК Герхард Хейберг заявил, что результаты перепроверки проб россиян должны быть в распоряжении МОК «через
«Перепроверка
В декабре была опубликована вторая часть доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена, где утверждалось о системе манипуляций с
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter