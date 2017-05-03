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3 мая 2017, 15:16 | Олимпизм | Р-Спорт

МОК еще не закончил перепроверку допинг-проб россиян с Олимпийских игр в Сочи

МОСКВА, 3 мая — Р-Спорт, Артем Калинин. Международный олимпийский комитет (МОК) еще не завершил перепроверку допинг-проб российских спортсменов, участвовавших в зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе комитета.

Международный олимпийский комитет (МОК) еще не завершил перепроверку <nobr>допинг-проб</nobr> российских спортсменов участвовавших в зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи сообщили агентству Р-Спорт в <nobr>пресс-службе</nobr> комитета. Увеличить
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МОК в декабре открыл дисциплинарные дела в отношении 28 российских спортсменов, участвовавших в Играх в Сочи. Также было объявлено, что будут перепроверены пробы всех россиян, выступавших на Олимпиадах 2010, 2012 и 2014 годов. В январе член МОК Герхард Хейберг заявил, что результаты перепроверки проб россиян должны быть в распоряжении МОК «через один-два месяца».

«Перепроверка допинг-проб россиян с Олимпиады в Сочи еще продолжается. Мы объявим о результатах в надлежащее время», — сообщили в пресс-службе МОК.

В декабре была опубликована вторая часть доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена, где утверждалось о системе манипуляций с допинг-пробами в российском спорте, в том числе и на домашних для россиян Играх в Сочи.
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