ОКР ответил на призыв Германии отстранить Россию от Олимпиады-2018

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Председатель комитета по делам спорта Бундестага Дагмар Фрейтаг грубо нарушила принципы олимпийской хартии и ООН, заявили в Олимпийском комитете России (ОКР). Ее призыв отстранить российских спортсменов от участия в Олимпиаде, которая пройдет в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года, ОКР назвал попыткой оказать давление на Международный олимпийский комитет (МОК).

На этой неделе в комитете по спорту немецкого парламента прошло заседание, посвященное докладу независимой комиссии Всемирного антидопингового комитете (WADA) под руководством Ричарда Макларена о допинге в России. На заседание были приглашены представители WADA, МОК, ОКР и других организаций. Перед комитетом выступил сам Макларен, заявивший, что разочарован медленной реакцией МОК на свой доклад. Также своим мнением с парламентариями поделился журналист телекомпании ARD Хайо Зеппельт, снявший несколько фильмов о допинге в России.

По итогам заседания Фрайтаг заявила, что российские спортивные чиновники по-прежнему не осознают неправомерность своих действий. По ее мнению МОК должен разобраться в этой ситуации и принять все меры, чтобы Россия не приняла участие в Олимпиаде-2018.

«Фундаментальными принципами олимпизма являются автономность и независимость спортивных организаций от любого влияния извне, а также недопустимость вмешательства государства в деятельность участников олимпийского движения, что нашло отражение и развитие, в том числе, в резолюции Генеральной ассамблеи ООН от 16 октября 2014 года».

Цитата ОКР В этой связи ОКР рассматривает заявление официального представителя Бундестага как грубое нарушение принципов, Олимпийской хартии и ООН, и крайне обеспокоен попытками немецких парламентариев оказать давление на Международный олимпийский комитет с целью не допустить российских спортсменов к участию в XXIII Олимпийских зимних играх 2018 года.

«Полагаем, что подобного рода заявления подрывают целостность международного олимпийского движения и направлены на дестабилизацию тех процессов, которые в настоящее время осуществляются в соответствии с Олимпийской хартией МОК», — говорится в пресс-релизе на официальном сайте ОКР.

Также после заседания глава Олимпийского комитета Германии (DOSB) Альфонс Херманн отметил, что ситуация с допуском российских спортсменов на Игры-2016 в Рио-де-Жанейро не должна повториться в Пхенчхане. По его словам, если будет доказана государственная поддержка допинговой системы, Россия должна пропустить Олимпиаду-2018.

«Вызывает удивление аналогичное заявление руководителя Немецкой спортивной олимпийской конфедерации г-на Альфонса Хормана о том, что российские спортсмены должны пропустить предстоящие Олимпийские игры в то время, как большинство наших коллег из других национальных олимпийских комитетов не поддерживают подобные безосновательные и дискриминационные призывы и выражают стремление увидеть российских спортсменов на спортивных аренах мира».

Цитата ОКР Олимпийский комитет России считает, что коллективное наказание всех спортсменов из отдельно взятой страны является недопустимым и противоречит как правовым, так и этическим аспектам международного права и олимпийского движения. Наказанию должны подвергнуться только те спортсмены, которые были уличены в применении допинга, и имеются соответствующие доказательства и решение компетентного органа спортивной юрисдикции.

Вторая часть доклада независимой комиссии WADA под руководством Макларена была опубликована 9 декабря 2016 года. По данным комиссии, на Олимпиаде в Сочи несколько десятков допинг-проб российских спортсменов были подвергнуты манипуляциям. В том числе речь идет и о подмене проб.

Макларен не назвал публично имена спортсменов, которые подозреваются в манипуляциях с пробами. Данные переданы в международные спортивные федерации, а также в МОК.

МОК на следующий день после публикации доклада Макларена объявил о начале расследования в отношении 28 российских участников Олимпиады в Сочи. Спортивные федерации сообщили о временном отстранении россиян, упомянутых в докладе Макларена, до окончания расследования.