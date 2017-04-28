ОКР ответил на призыв Германии отстранить Россию от Олимпиады-2018
Олимпийский комитет России (ОКР) назвал призыв председателя комитета по делам спорта парламента Германии Дагмар Фрейтаг отстранить российских спортсменов от участия в Играх-2018 грубым нарушение принципов олимпийской хартии.
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Председатель комитета по делам спорта Бундестага Дагмар Фрейтаг грубо нарушила принципы олимпийской хартии и ООН, заявили в Олимпийском комитете России (ОКР). Ее призыв отстранить российских спортсменов от участия в Олимпиаде, которая пройдет в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года, ОКР назвал попыткой оказать давление на Международный олимпийский комитет (МОК).
На этой неделе в комитете по спорту немецкого парламента прошло заседание, посвященное докладу независимой комиссии Всемирного антидопингового комитете (WADA) под руководством Ричарда Макларена о допинге в России. На заседание были приглашены представители WADA, МОК, ОКР и других организаций. Перед комитетом выступил сам Макларен, заявивший, что разочарован медленной реакцией МОК на свой доклад. Также своим мнением с парламентариями поделился журналист телекомпании ARD Хайо Зеппельт, снявший несколько фильмов о допинге в России.
По итогам заседания Фрайтаг заявила, что российские спортивные чиновники
«Фундаментальными принципами олимпизма являются автономность и независимость спортивных организаций от любого влияния извне, а также недопустимость вмешательства государства в деятельность участников олимпийского движения, что нашло отражение и развитие, в том числе, в резолюции Генеральной ассамблеи ООН от 16 октября 2014 года».
«Полагаем, что подобного рода заявления подрывают целостность международного олимпийского движения и направлены на дестабилизацию тех процессов, которые в настоящее время осуществляются в соответствии с Олимпийской хартией МОК», — говорится в
Также после заседания глава Олимпийского комитета Германии (DOSB) Альфонс Херманн отметил, что ситуация с допуском российских спортсменов на Игры-2016 в
«Вызывает удивление аналогичное заявление руководителя Немецкой спортивной олимпийской конфедерации
Вторая часть доклада независимой комиссии WADA под руководством Макларена была опубликована 9 декабря 2016 года. По данным комиссии, на Олимпиаде в Сочи несколько десятков
Макларен не назвал публично имена спортсменов, которые подозреваются в манипуляциях с пробами. Данные переданы в международные спортивные федерации, а также в МОК.
МОК на следующий день после публикации доклада Макларена объявил о начале расследования в отношении 28 российских участников Олимпиады в Сочи. Спортивные федерации сообщили о временном отстранении россиян, упомянутых в докладе Макларена, до окончания расследования.
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