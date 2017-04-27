«Локомотив» прибыл в «олимпийскую страну»

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Более 80 лет в железнодорожном обществе готовили для страны олимпийских чемпионов. Звездная пара фигуристов Людмила Белоусова и Олег Протопопов, биатлонист Виктор Маматов, тяжелоатлет Борис Селицкий, лыжница Юлия Чепалова — все они готовились к своим победам практически под стук колес. За годы «Локомотив» не растерял широкую базу для развития профессионального и массового спорта и стал крупнейшим спортивным обществом в стране.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ — ПЕРВЫЕ

Успехи футбольного и хоккейного клубов продвигают бренд РЖД в информационном пространстве. Российский холдинг через свое спортивное общество активно привлекает своих сотрудников к занятию физической культурой, проводя корпоративные турниры по различным видам спорта. В этом году количество членов РФСО перевалило за 20 тысяч человек и включает 16 обособленных подразделений и 47 региональных организаций. Турниры «Локобол», «Локоволей», «Локобаскет» с каждым сезоном собирают все больше участников. Каждый финал детского футбольного турнира посещает его самый известный тренер-воспитанник Леонид Слуцкий.

Неудивительно, что именно железнодорожники стали первым участником «Олимпийской страны». Соглашение до 2018 года с возможностью пролонгации подписали в среду президент ОКР Александр Жуков и председатель РФСО «Локомотив» Илья Вдовин. Главы организаций договорились сообща развивать массовый спорт и популяризировать активный образ жизни, проводить совместные мероприятия и информационные кампании по привлечению населения в физкультуру и спорт.

— Наше сотрудничество будет плодотворным и насыщенным, — отметил президент комитета Александр Жуков. — Важно, что «Локомотив» сохранил такую серьезную, обширную программу по проведению массовых спортивных соревнований. В свое время я имел отношение к железной дороге и знаю, как там относятся к делу и привлекают к соревнованиям десятки тысяч железнодорожников и их детей. Рады, что «Локомотив» первым из спортивных обществ подключается к «Олимпийской стране», которую реализуем вместе со многими спортивными федерациями.

РИТМ «ЛОКОМОТИВА»

«Олимпийская страна» в рамках программы МОК «Спорт для всех» направлена на создание условий для занятия физкультурой и массовым спортом, ведение здорового образа жизни людей независимо их от возраста и социального статуса. Первым этапом стала поддержка некоммерческих спортивных клубов, ведь чаще именно школьные или студенческие секции острее всего нуждаются в новом инвентаре, экипировке или помещении для занятия любимым спортом. В рамках программы любой может получить необходимое от организаторов — ОКР, спортивных федераций и региональных олимпийских советов — на конкурсной основе. За пару лет более 20 тысяч единиц спортивного оборудования передали в более 500 клубов по всей стране.

— Мы заняты «Олимпийской страной» каждый день, — заявил председатель РФСО «Локомотив» Илья Вдовин. — Наше общество готово взять на себя эту нагрузку и вести этот состав вперед. У нас появился целый ряд направлений для предметного развития. В условиях жесткой финансовой дисциплины мы поделим с ОКР расходы по проведению некоторых наших соревнований. Пул прессы комитета будет освещать наши мероприятия. Благодаря этому сотрудничеству мы также хотим чаще видеть наших олимпийцев в качестве гостей. Встреча с ними запомнится любому человеку и ребенку надолго и стимулирует к занятию спортом.

ПОДДЕРЖКА ОТ ОКР

Болельщики уже встречались с кумирами во время общероссийских мероприятий «Всероссийский олимпийский день» и «День зимних видов спорта». Участниками последнего в Москве стали олимпийские чемпионы Алексей Воевода и Светлана Бажанова. Следующие мероприятия намечены уже на это лето.

— Вполне реальную поддержку от ОКР ожидаем уже на предстоящей летней Спартакиаде работников железнодорожного транспорта, которая пройдет на объектах Универсиады в Казани. Там вы увидите, что такое «Локомотив» в «Олимпийской стране», — пообещал Вдовин.

Разумеется, железнодорожники настроены охватить огромную аудиторию. Но в Олимпийском комитете рассчитывают, что пример «Локомотива» заставит действовать и другие крупные спортивные организации нашей страны.

— Надеемся вовлечь в проект и другие общества, — сообщил Жуков. — Не только «Локомотив», «Динамо» и ЦСКА, но и профсоюзные, в том числе «Спартак», отпраздновавший не так давно 82-годовщину со дня основания.

Что касается истории «Локомотива», то о создании этого общества было объявлено в 1935 году на страницах газеты «Красный спорт». В сообщении говорилось, что на железнодорожном транспорте создается единое добровольное спортобщество железнодорожников. Вскоре был утвержден устав новой организации, а приказом Наркомата путей сообщения 12 января 1936 года было объявлено днем рождения спортобщества «Локомотив», которое после Великой Отечественной войны получило всесоюзный статус. С 1957 года «Локомотив» является членом Международного спортивного союза железнодорожников (МССЖ). В нынешнем виде РФСО «Локомотив» существует с 23 апреля 1992 года.