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27 апреля 2017, 15:18 | Олимпизм | Советский спорт

Глава комитета бундестага призвала не допустить Россию к участию в ОИ-2018

Председатель комитета бундестага по делам спорта Дагмар Фрайтаг считает, что Россию из-за допинговой проблемы нельзя допускать к участию в зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане.

Глава комитета бундестага призвала не допустить Россию к участию в ОИ-2018 - Фото Увеличить
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«Я полагаю, необходимо дать понять, что при таких условиях российская сборная не может принимать участие в Олимпийских играх в начале 2018 года», — сказала она.

Напомним, в прошлом году независимая комиссия WADA под руководством Ричарда Макларена по итогам расследования заявила о существовании в РФ государственной системы для манипуляций с допинг-пробами спортсменов. В ноябре 2015 года Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было признано несоответствующим кодексу WADA.
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