Глава комитета бундестага призвала не допустить Россию к участию в ОИ-2018

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«Я полагаю, необходимо дать понять, что при таких условиях российская сборная не может принимать участие в Олимпийских играх в начале 2018 года», — сказала она.