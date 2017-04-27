Россия едет в Пхенчхан!
В Москве прошло заседании исполкома ОКР, на котором было принято решение об участии наших спортсменов в Олимпиаде-2018 и утвержден список кандидатов в национальную команду на Игры в Корее.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Президент ОКР Александр Жуков продемонстрировал журналистам официальное приглашение от МОК на XXIII зимние Игры в Корее. Ранее на исполкоме глава Олимпийского комитета России подписал ответное письмо, гарантирующее участие российских спортсменов в следующих олимпийских стартах.
— Сегодня приняли главное решение, — отметил Александр Жуков. — Сборная России примет участие в XXIII зимних Олимпийских играх в Корее. Наша делегация изучила условия на корейских объектах. Вместе с учеными прорабатываем наилучшие варианты проведения тренировочных сборов. Посмотрели наши базы на Дальнем Востоке. Нужно их максимально задействовать, ведь в этих регионах тот же часовой пояс, похожие
К ЗИМНИМ ВИДАМ ПРЕТЕНЗИЙ НЕТ
В списки кандидатов в сборную России на предстоящие Игры вошли 598 спортсменов: 336 мужчин и 262 женщины. Жуков выразил надежду на то, что большинство из них примет участие в олимпийских турнирах. Напомню, что в прошлом году ряд российских спортсменов не допустили к Олимпиаде в Рио после публикации первой части доклада Макларена.
— Из зимних видов спорта к международным соревнованиям в минувшем сезоне не допустили нескольких лыжников, — напомнил Жуков. — В
В данный момент на основании второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) под руководством Ричарда Макларена от соревнований под эгидой международных федераций временно отстранены от соревнований лыжники Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Евгения Шаповалова и Юлия Иванова, а также биатлонистка Екатерина Глазырина. Однако практически все эти спортсмены обратились в Спортивный арбитражный суд, и есть надежда, что в ближайшее время обвинения будут сняты.
НА ОИ — В ПОЛНОМ СОСТАВЕ
В 2015 году ВАДА приостановило лицензию Российского антидопингового агентства (РУСАДА). В настоящее время
— Мы находимся в тесном контакте с ВАДА по реорганизации нашего агентства и российской антидопинговой лаборатории, — отметил глава ОКР. — На должность генерального директора агентства уполномоченная наблюдательным советом РУСАДА комиссия отберет не менее двух кандидатов из числа 700 подавших заявки. Руководитель структуры будет назначен на майском заседании наблюдательного совета учредителей РУСАДА, в который входят представители наших олимпийского и паралимпийского комитетов России. Ожидаем быстро завершить работу, которая должна позволить российским спортсменам полноценно участвовать во всех международных соревнованиях и проводить их на территории России. Надеюсь, наша олимпийская команда примет участие в предстоящей Олимпиаде в полном составе.
РАВНЕНИЕ НА МОЛОДЫХ
Одним из препятствий к допуску россиян на Олимпиаду в Рио стал недостаток «допинговой истории». Президент ОКР выразил уверенность в том, что к старту Игр в Пхенчхане у наших спортсменов будет взято достаточно тестов, которые будут признаны всеми международными структурами.
— Вместе с нашими зимними федерациям мы постараемся обеспечить достаточное количество проб наших спортсменов, чтобы в международных федерациях были уверены в их абсолютной чистоте, — отметил Жуков. — Мы обсудили также доклад нашей антидопинговой комиссии и утвердили документы, которые независимая антидопинговая комиссия будет представлять на майском заседании Совета по спорту при Президенте России. Там планируется принять национальный план и комплекс мер, которые позволят эффективно вести борьбу с допингом в российском спорте.
В списке кандидатов в сборную на Игры в Пхенчхане много молодых спортсменов, в том числе те, кто завоевали для нашей страны первое место в общем зачете на Зимнем юношеском олимпийском фестивале в Турции 11 — 18 февраля этого года. Россияне победили там в медальном зачете, завоевав 19 золотых медалей. Глава ОКР выразил надежду на то, что молодые спортсмены продолжат в том же духе и на предстоящей Олимпиаде.
— Наша сборная блестяще выступила на соревнованиях в Эрзуруме. Некоторые из спортсменов этой команды войдут в число кандидатов на Олимпийские игры в Пхенчхане, — пообещал Жуков.
НОВЫЙ ПАРТНЕР ОКР
В тот же день Александр Жуков и председатель Российского
— Соглашение направлено на развитие массового спорта и пропаганду здорового образа жизни через организацию и проведение различных
Евгений БЕЛОУСОВ
из Москвы.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter