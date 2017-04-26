Станислав Поздняков утвержден руководителем олимпийской делегации РФ на Игры-2018

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Решение было принято на заседании исполкома ОКР, которое состоялось в Москве в среду.

«Сегодня мы утвердили расширенные списки кандидатов в олимпийскую команду России для участия в Играх-2018 и руководителя олимпийской делегации. Им стал первый вице- президент ОКР Станислав Поздняков», — сказал президент ОКР Александр Жуков.

«Наши специалисты продолжают искать оптимальные варианты для проведения заключительного этапа подготовки к Играм в Пхенчхане. Хорошие базы есть в Хабаровске, Владивостоке и Южно-Сахалинске. Все рекомендации по их использованию будут переданы в федерации», — добавил он.

В расширенный список спортсменов сборной России для участия в зимних Олимпийских играх 2018 года вошли 598 человек: 336 мужчин и 262 женщины. Олимпиада пройдет в Пхенчхане (Южная Корея) с 9 по 25 февраля 2018 года. На Играх будет разыграно 102 комплекта медалей.