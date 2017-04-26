Макларен заявил, что задается вопросом, есть ли у МОК и WADA стремление к реформам

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В 2016 году — в июне и декабре — были опубликованы две части доклада независимой комиссии WADA под руководством Макларена о применении допинга россиянами. Утверждалось, что более тысячи российских спортсменов были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами на разных турнирах в 30 видах спорта. Макларен в среду выступил на заседании спортивного комитета в немецком парламенте в Берлине.

«Я старался публично не комментировать то, как международное спортивное сообщество должно реагировать на выводы в моем докладе. Однако я все больше расстраиваюсь из-за того, что было сделано на сегодняшний день, — заявил Макларен во время своего выступления. — Надеюсь, сегодняшняя встреча станет первым шагом на пути к сотрудничеству и созданию совместного плана действий. Я разочарован отсутствием общей цели у МОК и WADA и действий со стороны международного сообщества. Иногда я задаюсь вопросом, есть ли у них вообще желание проводить реформы».

Генеральный директор МОК Кристоф Де Кеппер в феврале в открытом письме заявил, что WADA признало, что во многих случаях представленных в докладе доказательств может быть недостаточно, чтобы подтвердить вину спортсменов. Глава Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК) Виталий Смирнов в марте заявил, что встречался с главой WADA Крэйгом Риди и тот признался, что снимает многие обвинения из доклада Макларена.