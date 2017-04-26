Макларен заявил, что задается вопросом, есть ли у МОК и WADA стремление к реформам
МОСКВА, 26 апр —
Р-Спорт. Глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Макларен заявил, что порой задается вопросом, есть ли у WADA и Международного олимпийского комитета (МОК) желание проводить реформы, сообщает агентство Франс Пресс.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В 2016 году — в июне и декабре — были опубликованы две части доклада независимой комиссии WADA под руководством Макларена о применении допинга россиянами. Утверждалось, что более тысячи российских спортсменов были вовлечены в манипуляции с
«Я старался публично не комментировать то, как международное спортивное сообщество должно реагировать на выводы в моем докладе. Однако я все больше расстраиваюсь
Генеральный директор МОК Кристоф Де Кеппер в феврале в открытом письме заявил, что WADA признало, что во многих случаях представленных в докладе доказательств может быть недостаточно, чтобы подтвердить вину спортсменов. Глава Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК) Виталий Смирнов в марте заявил, что встречался с главой WADA Крэйгом Риди и тот признался, что снимает многие обвинения из доклада Макларена.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter