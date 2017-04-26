Стокгольм не будет претендовать на проведение зимней Олимпиады-2026

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Заявка Стокгольма сейчас не имеет широкой политической поддержки, так как “за” выступают только социал-демократы. МОК до сих пор не объявил размер финансирования, поэтому многие считают, что у нас не останется времени на взвешенные расчёты и принятие решения», — приводит слова мэра Стокгольма Карин Ваннгорд Expressen.

Заявки принимаются до марта 2018 года, а хозяйка Олимпиады-2026 будет определена летом 2019 года.