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https://sport.mail.ru/news/olympics/29563006/
26 апреля 2017, 18:27 | Олимпизм | Чемпионат.com

Стокгольм не будет претендовать на проведение зимней Олимпиады-2026

Власти Стокгольма отказались от идеи подачи заявки на проведение зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2026 года. Ранее шведские СМИ распространили информацию о намерении столицы страны побороться за звание столицы Олимпиады-2026.

Власти Стокгольма отказались от идеи подачи заявки на проведение зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2026 года. Увеличить
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«Заявка Стокгольма сейчас не имеет широкой политической поддержки, так как “за” выступают только социал-демократы. МОК до сих пор не объявил размер финансирования, поэтому многие считают, что у нас не останется времени на взвешенные расчёты и принятие решения», — приводит слова мэра Стокгольма Карин Ваннгорд Expressen.

Заявки принимаются до марта 2018 года, а хозяйка Олимпиады-2026 будет определена летом 2019 года.
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Новости Олимпийских игр

Стокгольм не будет подавать заявку на проведение зимней Олимпиады 2026 года

Стокгольм не будет подавать заявку на проведение зимней Олимпиады 2026 года

СТОКГОЛЬМ, 26 апреля. /Корр. ТАСС Ирина Дергачева/. Стокгольм не будет продолжать процесс работы над заявкой на проведение зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2026 года. Об этом сообщает агентство ТТ.
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