Стокгольм не будет подавать заявку на проведение зимней Олимпиады 2026 года
СТОКГОЛЬМ, 26 апреля. /Корр. ТАСС Ирина Дергачева/. Стокгольм не будет продолжать процесс работы над заявкой на проведение зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2026 года. Об этом сообщает агентство ТТ.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«В настоящее время лишь
Причиной «политической неуверенности», по ее словам, является то, что МОК до сих пор не может сообщить, насколько большой будет экономическая поддержка городу на проведение игр. Поэтому ряд политиков полагает, что времени на расчеты и принятие решений — до марта 2018 года — остается слишком мало.
Ранее политики заявляли, что ОИ-2026 являются «возможными и желательными» для Стокгольма, так как создадут рабочие места и будут способствовать экономическому приросту в регионе. По мнению специалистов, соревнования следовало бы организовать совместно с городом Фалун и горнолыжным курортом Оре, где можно провести, соответственно, соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина и по горнолыжному спорту.
Решение МОК о
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter