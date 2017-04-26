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26 апреля 2017, 17:15 | Олимпизм | ТАСС

Жуков: Сборная России примет участие в Олимпийских играх 2018 года

МОСКВА, 26 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Исполком Олимпийского комитета России (ОКР) принял решение, что сборная России будет участвовать в зимних Играх 2018 года в Пхенчхане. Об этом журналистам заявил президент ОКР Александр Жуков.

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«Мы приняли главное решение — решение об участии нашей команды в Олимпийских играх в Южной Корее. Сборная России примет участие в Играх-2018», — сказал он.
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