Жуков: Сборная России примет участие в Олимпийских играх 2018 года
МОСКВА, 26 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Исполком Олимпийского комитета России (ОКР) принял решение, что сборная России будет участвовать в зимних Играх 2018 года в Пхенчхане. Об этом журналистам заявил президент ОКР Александр Жуков.
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«Мы приняли главное решение — решение об участии нашей команды в Олимпийских играх в Южной Корее. Сборная России примет участие в Играх-2018», — сказал он.
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