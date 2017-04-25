Процент женщин в комиссиях МОК достиг исторического максимума

По сравнению с сентябрем 2013 года представительство женщин в комиссиях МОК увеличилось на 70%, и теперь женщины присутствуют во всех комиссиях. Изменения в функциях и составах комиссий также включают увеличение числа членов из Америки, Африки и Азии, что гарантирует более широкое континентальное представительство.

«Эти изменения согласуются с реализацией “Повестки-2020” и показывают, что более активное участие женщин и более диверсифицированное континентальное представительство являются нашими главными приоритетами», — сказал президент МОК Томас Бах.

Кроме того, МОК сообщил о создании комиссии по цифровым технологиям, которая будет консультировать сессию МОК, исполком и президента по вопросам, касающимся эффективного и безопасного использования цифровых и информационных технологий.