Процент женщин в комиссиях МОК достиг исторического максимума
МОСКВА, 25 апр —
Р-Спорт. Представительство женщин в комиссиях Международного олимпийского комитета (МОК) достигло 38%, это исторический максимум, сообщается на сайте организации.
По сравнению с сентябрем 2013 года представительство женщин в комиссиях МОК увеличилось на 70%, и теперь женщины присутствуют во всех комиссиях. Изменения в функциях и составах комиссий также включают увеличение числа членов из Америки, Африки и Азии, что гарантирует более широкое континентальное представительство.
«Эти изменения согласуются с реализацией “Повестки-2020” и показывают, что более активное участие женщин и более диверсифицированное континентальное представительство являются нашими главными приоритетами», — сказал президент МОК Томас Бах.
Кроме того, МОК сообщил о создании комиссии по цифровым технологиям, которая будет консультировать сессию МОК, исполком и президента по вопросам, касающимся эффективного и безопасного использования цифровых и информационных технологий.
Одной из самых известных российских спортсменок в составе МОК является двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева, которая была избрана в комиссию атлетов МОК летом 2016 года, а 19 августа объявила о завершении своей спортивной карьеры. Также в августе 2016 года россиянка была принята в члены МОК на сессии организации в
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