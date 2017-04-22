В ОКР состоялось очередное заседание Комиссии спортсменов

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На заседании были рассмотрены такие вопросы, как выполнение плана работы Комиссии на 2017 год, гранты на обучение спортсменов, создание и деятельность Комиссий спортсменов в общероссийских спортивных федерациях. Помимо этого, представитель официального экипировщика Олимпийской команды России Анастасия Задорина обсудила со спортсменами основные критерии, которым должна соответствовать олимпийская экипировка.

«Общение со спортсменами — это один из наших главных приоритетов. Нам важно услышать и учесть их мнение при разработке экипировки для олимпийцев. Начиная с 23 марта, когда было официально объявлено о заключении контракта с ОКР, я провела более 40 встреч с представителями спортивных Федераций. Каждой Федерации мы разослали анкеты для спортсменов, результаты которых сейчас обрабатываются. Сегодня с комиссией мы обсудили нюансы дизайна формы олимпийской команды, и мне очень приятно, что наши идеи были позитивно восприняты», — отметила Задорина.