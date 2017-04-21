Рынок спортивных товаров и услуг в 2016 году принес 40 млрд рублей в бюджет РФ

«Не отказываясь от социальной функции, нужно говорить об экономическом потенциале спортивной отрасли. Рынок спортивных товаров и услуг принес 40 млрд рублей в доход бюджетной системы РФ. Недавно, 5 лет назад, эта сумма составляла 25 млрд рублей», — сказал Орлов.

«Мы наблюдаем ажиотажный спрос на здоровый образ жизни», — добавил он.

Красноярский экономический форум проходит с 20 по 22 апреля. Его главная тема — «Российская экономика: повестка 2017−2025». ТАСС является стратегическим информационным партнером форума.