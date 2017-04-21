Рынок спортивных товаров и услуг в 2016 году принес 40 млрд рублей в бюджет РФ
КРАСНОЯРСК, 21 апреля. /ТАСС/. Рынок спортивных товаров и услуг принес 40 млрд рублей дохода в бюджет РФ за прошедший год. Об этом на Красноярском экономическом форуме (КЭФ) сообщил заместитель директора департамента науки и образования Министерства спорта РФ Кирилл Орлов.
«Не отказываясь от социальной функции, нужно говорить об экономическом потенциале спортивной отрасли. Рынок спортивных товаров и услуг принес 40 млрд рублей в доход бюджетной системы РФ. Недавно, 5 лет назад, эта сумма составляла 25 млрд рублей», — сказал Орлов.
«Мы наблюдаем ажиотажный спрос на здоровый образ жизни», — добавил он.
Красноярский экономический форум проходит с 20 по 22 апреля. Его главная тема — «Российская экономика: повестка 2017−2025». ТАСС является стратегическим информационным партнером форума.
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