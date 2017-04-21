Александр Лукашенко: Отвратительная работа в спорте высших достижений
Президент Беларуси Александр Лукашенко во время обращения с посланием к белорусскому народу и Национальному собранию подверг жесткой критике работу в спорте высших достижений.
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Отвратительная работа в спорте высших достижений. Реформируем полностью федерации. В Латвии 200 человек занимается хоккеем. Так колошматят белорусов! Самая высокая идеология сегодня — это спорт. Миллионы людей смотрят на этих спортсменов. А вы бьете по самолюбию людей. Если Министерство спорта не начнет шевелиться, то пойдете с клеймом на букву «Т».
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