Александр Лукашенко: Отвратительная работа в спорте высших достижений

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Отвратительная работа в спорте высших достижений. Реформируем полностью федерации. В Латвии 200 человек занимается хоккеем. Так колошматят белорусов! Самая высокая идеология сегодня — это спорт. Миллионы людей смотрят на этих спортсменов. А вы бьете по самолюбию людей. Если Министерство спорта не начнет шевелиться, то пойдете с клеймом на букву «Т».