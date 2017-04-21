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https://sport.mail.ru/news/olympics/29505051/
21 апреля 2017, 12:11 | Олимпизм | «Прессбол»

Александр Лукашенко: Отвратительная работа в спорте высших достижений

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время обращения с посланием к белорусскому народу и Национальному собранию подверг жесткой критике работу в спорте высших достижений.

Президент <span class=error>Беларуси</span> Александр <span class=error>Лукашенко</span> во время обращения с посланием к белорусскому народу и Национальному собранию подверг жесткой критике работу в спорте высших достижений. Увеличить
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Отвратительная работа в спорте высших достижений. Реформируем полностью федерации. В Латвии 200 человек занимается хоккеем. Так колошматят белорусов! Самая высокая идеология сегодня — это спорт. Миллионы людей смотрят на этих спортсменов. А вы бьете по самолюбию людей. Если Министерство спорта не начнет шевелиться, то пойдете с клеймом на букву «Т».

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Рыженков: Беларусь находится в высокой степени готовности к Евроиграм-2019

Рыженков: Беларусь находится в высокой степени готовности к Евроиграм-2019

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь находится в высокой степени готовности к летним Европейским играм 2019 года. Об этом рассказал сегодня первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси, первый вице-президент Национального олимпийского комитета Максим Рыженков в ходе отрытого диалога на тему «Волонтер — душа спорта» в НОК Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.
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