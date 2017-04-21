Около 10 млрд рублей частных инвестиций привлечено в подготовку к Универсиаде-2019

Красноярск примет зимнюю Универсиаду в 2019 году. Толоконский также заявил ТАСС, что шесть спортивных объектов зимней Универсиады из необходимых 34-х будут сданы уже в 2017 году.

«Всего в объекты инфраструктуры Универсиады вкладывается 50 млрд рублей. Это и федеральный, и краевой бюджет. Плюс порядка 10 млрд рублей частных инвестиций, — сказал Толоконский. — Большая ледовая арена строится как раз за счет частных инвестиций. Также новый аэропорт — это тоже не бюджетные средства».

Красноярский экономический форум стартовал 20 апреля и завершится 22 апреля. Его главная тема — «Российская экономика: повестка 2017−2025». ТАСС является стратегическим информационным партнером форума.