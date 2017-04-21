Шесть объектов зимней Универсиады в Красноярске будут сданы в 2017 году
КРАСНОЯРСК, 21 апреля. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Шесть спортивных объектов зимней Универсиады из необходимых 34-х будут сданы в 2017 году. Об этом ТАСС заявил губернатор Красноярского края Виктор Толоконский.
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Красноярск примет зимнюю Универсиаду в 2019 году.
«Подготовка к Универсиаде в полном разгаре и уже в этом году мы начнем сдавать первые объекты: лыжный стадион, объекты в горнолыжном кластере Сопка, общежитие для волонтеров и другие, — сказал Толоконский. — Всего у нас 34 объекта и 5−6 из них будут сданы в 2017 году».
Красноярский экономический форум стартовал 20 апреля и завершится 22 апреля. Его главная тема — «Российская экономика: повестка 2017−2025». ТАСС является стратегическим информационным партнером форума.
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