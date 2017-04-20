Мутко рассчитывает, что МПК ускорит процесс восстановления Паралимпийского комитета России

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«Ситуация далеко не продвинулась, но движение идет, — сказал Мутко. — Сейчас в Международном паралимпийском комитете создана комиссия по соответствию, и она наконец начала свою работу и вышла на контакт с Паралимпийским комитетом России. Были заданы вопросы, Паралимпийский комитет России на них ответил, сейчас предсказывать что-то крайне сложно. Не думаю, что ответ на этот вопрос лежит в области спорта».

«Самое главное, что многие международные федерации, не входящие в структуру Международного паралимпийского комитета, допускают наших спортсменов до стартов. Надеюсь, эта работа будет проводиться еще быстрее», — добавил вице- премьер.

МПК 7 августа 2016 года приостановил членство ПКР по итогам расследования данных из доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена. В ноябре МПК обнародовал список критериев для восстановления членства ПКР. В конце января МПК отказал ПКР в просьбе разрешить российским спортсменам участвовать в квалификации Паралимпийских игр 2018 года.