Мутко рассчитывает, что МПК ускорит процесс восстановления Паралимпийского комитета России
МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/.
Вице-премьер РФ Виталий Мутко рассчитывает, что Международный паралимпийский комитет (МПК) ускорит процесс по восстановлению членства Паралимпийского комитета России (ПКР). Об этом Мутко заявил журналистам.
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«Ситуация далеко не продвинулась, но движение идет, — сказал Мутко. — Сейчас в Международном паралимпийском комитете создана комиссия по соответствию, и она наконец начала свою работу и вышла на контакт с Паралимпийским комитетом России. Были заданы вопросы, Паралимпийский комитет России на них ответил, сейчас предсказывать
«Самое главное, что многие международные федерации, не входящие в структуру Международного паралимпийского комитета, допускают наших спортсменов до стартов. Надеюсь, эта работа будет проводиться еще быстрее», — добавил вице- премьер.
МПК 7 августа 2016 года приостановил членство ПКР по итогам расследования данных из доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена. В ноябре МПК обнародовал список критериев для восстановления членства ПКР. В конце января МПК отказал ПКР в просьбе разрешить российским спортсменам участвовать в квалификации Паралимпийских игр 2018 года.
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