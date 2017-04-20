ФМБА: Вопрос исключения мельдония из запрещенного списка WADA не актуален
МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Вопрос исключения мельдония из списка запрещенных препаратов Всемирного антидопингового агентства (WADA) потерял актуальность после нахождения альтернативных рецептур. Об этом ТАСС заявили в пресс- службе Федерального
медико-биологического агентства (ФМБА).
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Ранее глава ФМБА Владимир Уйба заявил о том, что агентство подобрало альтернативные варианты мельдонию для использования спортсменами. Причем, как сообщил Уйба, альтернативные препараты имеют более высокую эффективность.
«В связи с тем, что для мельдония подобраны альтернативные рецептуры, сходные по механизму действия и не входящие в запрещенный список, исключение мельдония из списка потеряло актуальность», — говорится в сообщении
Мельдоний был внесен в список запрещенных препаратов WADA 1 января 2016 года. При этом с начала 2016 года допинг- пробы почти 300 спортсменов дали положительный результат на это вещество, позднее WADA опубликовало данные промежуточного исследования по срокам вывода вещества из организма, по итогам которого большая часть российских и иностранных спортсменов была оправдана. Организация приняла решение, что содержание мельдония менее одного микрограмма на миллилитр (1 мкг) в
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