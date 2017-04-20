ФМБА: вопрос исключения мельдония из запрещенного списка WADA не актуален

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Ранее глава ФМБА Владимир Уйба заявил о том, что агентство подобрало альтернативные варианты мельдонию для использования спортсменами. Причем, как сообщил Уйба, альтернативные препараты имеют более высокую эффективность.

«В связи с тем, что для мельдония подобраны альтернативные рецептуры, сходные по механизму действия и не входящие в запрещенный список, исключение мельдония из списка потеряло актуальность», — говорится в сообщении пресс-службы.