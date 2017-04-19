Глава ФМБА Уйба: Мельдоний в спорте более не актуален, ему есть легитимная замена
МОСКВА, 19 апр —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Мельдоний в спорте более не актуален, ему есть легитимная замена, заявил глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Уйба.
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Мельдоний был включен Всемирным антидопинговым агентством (WADA) в список запрещенных веществ с 1 января 2016 года. Ряд российских спортсменов был временно отстранен от соревнований
«Могу сообщить, что мельдоний более не актуален, мы нашли ему замену. Это препараты, которые не относятся к списку запрещенных, при этом они работают в разы лучше. Названия препаратов не могу назвать, это авторское право, но ответственно заявляю, мельдоний есть чем заменить», — заявил Уйба журналистам.
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