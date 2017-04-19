Федеральное медико-биологическое агентство нашло замену мельдонию
МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Федеральное
медико-биологическое агентство (ФМБА) России нашло замену мельдонию, запрещенному с 1 января 2016 года. Об этом журналистам заявил глава агентства Владимир Уйба.
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«Мы нашли замену мельдонию. Это несколько препаратов, не отнесенных к запрещенному списку, работающих в разы лучше, чем мельдоний», — сказал он.
Мельдоний был внесен в список запрещенных веществ с 1 января 2016 года, с того момента положительный результат на него дали
WADA признало индивидуальную скорость накопления мельдония в организме человека
По словам Уйбы, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) признало индивидуальный характер накопления мельдония у каждого человека, согласно итогам исследования ФМБА у испытуемых по истечению девяти месяцев зафиксирована разная концентрация запрещенного вещества.
«Мы провели плановые переговоры с WADA, наши ученые провели большую работу с ними в конце марта в Женеве. Первое — WADA признало наш протокол об исследовании в отношении 32 испытуемых, которым была проведена курсовая доза мельдония — один месяц. WADA по мельдонию делает отсылку к индивидуальным особенностям организма. Отчет, подписанный представителем WADA, будет выпущен в немецком журнале о медицине», — рассказал Уйба.
«WADA признало наше исследование, назвав его первым единственным и достоверным широкомасштабным исследованием. Что мы выявили и что признало WADA: по истечении девяти месяцев у пяти из шести испытуемых концентрация в моче составила от 18 до 20 нанограммов на литр, а предел WADA установлен в 100 нанограмм. Еще у одного испытуемого — 400 нанограмм. Вывод, с которым согласился WADA, что есть индивидуальное накопление вещества», — добавил он.
ФМБА в 2016 году было поручено провести
Мельдоний был внесен в список запрещенных препаратов WADA с 1 января 2016 года. При этом с начала 2016 года
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