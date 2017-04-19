Федеральное медико-биологическое агентство нашло замену мельдонию

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«Мы нашли замену мельдонию. Это несколько препаратов, не отнесенных к запрещенному списку, работающих в разы лучше, чем мельдоний», — сказал он.

Мельдоний был внесен в список запрещенных веществ с 1 января 2016 года, с того момента положительный результат на него дали допинг-пробы более 300 спортсменов. Среди них было немало представителей России, большая часть которых была впоследствии оправдана. Причиной стала беспрецедентная ситуация, когда сроки вывода препарата из организма оказались не до конца изученными, и не было возможности выяснить, когда спортсмен принимал мельдоний — после 1 января либо еще в 2015 году, когда он не входил в число запрещенных.

WADA признало индивидуальную скорость накопления мельдония в организме человека

По словам Уйбы, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) признало индивидуальный характер накопления мельдония у каждого человека, согласно итогам исследования ФМБА у испытуемых по истечению девяти месяцев зафиксирована разная концентрация запрещенного вещества.

«Мы провели плановые переговоры с WADA, наши ученые провели большую работу с ними в конце марта в Женеве. Первое — WADA признало наш протокол об исследовании в отношении 32 испытуемых, которым была проведена курсовая доза мельдония — один месяц. WADA по мельдонию делает отсылку к индивидуальным особенностям организма. Отчет, подписанный представителем WADA, будет выпущен в немецком журнале о медицине», — рассказал Уйба.

«WADA признало наше исследование, назвав его первым единственным и достоверным широкомасштабным исследованием. Что мы выявили и что признало WADA: по истечении девяти месяцев у пяти из шести испытуемых концентрация в моче составила от 18 до 20 нанограммов на литр, а предел WADA установлен в 100 нанограмм. Еще у одного испытуемого — 400 нанограмм. Вывод, с которым согласился WADA, что есть индивидуальное накопление вещества», — добавил он.

ФМБА в 2016 году было поручено провести научно-исследовательскую работу с целью определения сроков выведения данной субстанции и продуктов ее метаболизма из организма человека, а также сроков химико-аналитического определения в биологических образцах (моча, плазма крови).