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19 апреля 2017, 12:40 | Олимпизм | Р-Спорт

Левитин: Сборная России на ближайших трех ОИ должна быть в тройке командного зачета

МОСКВА, 19 апр — Р-Спорт, Семен Галькевич. Олимпийская сборная России на ближайших трех Олимпиадах должна быть в тройке неофициального командного зачета, других задач нет, заявил помощник президента РФ и вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Игорь Левитин на заседании коллегии Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

<em>МОСКВА 19 <span class=error>апр</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> Семен Галькевич. </em>Олимпийская сборная России на ближайших трех Олимпиадах должна быть в тройке неофициального командного зачета других задач нет заявил помощник президента РФ и <nobr>вице-президент</nobr> Олимпийского комитета России (ОКР) Игорь <span class=error>Левитин</span> на заседании коллегии Федерального <nobr>медико-биологического</nobr> агентства (<span class=error>ФМБА</span>). Увеличить
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Заседание коллегии ФМБА проходит в среду в Москве. Зимняя Олимпиада-2018 пройдет в южнокорейском Пхенчхане. В 2020 году летние Игры примет Токио. Белые Игры 2022 года примет Пекин.

«Сборная России на каждой из трех следующих Олимпиад должна по крайней мере занять место на пьедестале, попасть в тройку, других задач мы не ставим», — сказал Левитин.
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Левитин: Дальний Восток должен стать местом подготовки сборной России к трем Олимпиадам

Левитин: Дальний Восток должен стать местом подготовки сборной России к трем Олимпиадам

МОСКВА, 19 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Сборной России необходимо готовиться на Дальнем Востоке и к зимним Олимпийским играм 2018 и 2022 годов, и к летним Олимпийским играм 2020 года. Об этом на заседании коллегии Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) заявил помощник президента РФ Игорь Левитин.
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