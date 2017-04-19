Левитин: Сборная России на ближайших трех ОИ должна быть в тройке командного зачета
МОСКВА, 19 апр —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Олимпийская сборная России на ближайших трех Олимпиадах должна быть в тройке неофициального командного зачета, других задач нет, заявил помощник президента РФ и вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Игорь Левитин на заседании коллегии Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).
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Заседание коллегии ФМБА проходит в среду в Москве. Зимняя Олимпиада-2018 пройдет в южнокорейском Пхенчхане. В 2020 году летние Игры примет Токио. Белые Игры 2022 года примет Пекин.
«Сборная России на каждой из трех следующих Олимпиад должна по крайней мере занять место на пьедестале, попасть в тройку, других задач мы не ставим», — сказал Левитин.
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