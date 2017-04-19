Как развивается спорт на Таймыре: новые объекты и перспективы

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Уже сегодня объекты могут реально или виртуально изучить все заинтересованные лица. Другой вопрос — развивается ли спорт в другой части края, на Таймырском полуострове, или Универсиада не оставила возможности для вложений в спортивные объекты Крайнего Севера?

Домбайский волейбол.

Резонный вопрос: а зачем вообще спорт за Полярным кругом — в месте, где большую часть времени года держится минусовая температура, календарное лето наступает по большим праздникам, а ветер такой, что мяч просто невозможно поставить для удара, он все равно укатится?

Как ни странно, но спорт в Норильске, втором по величине городе Красноярского края, расположенном совсем недалеко от Таймыра, не просто существует, а развивается очень приличными темпами. Начнем с сухих цифр: в Норильске развивается два десятка традиционных, нетрадиционных и национальных видов спорта (домбайский волейбол, гонки на питбайках), а спортивные объекты посещает более 56 тысяч человек, треть всего населения. Это прекрасный показатель, сравнимый с регионами, которые традиционно принято называть территориями спорта. Например, с Мордовией, которая насыщена спортивными объектами так, что иной европейской стране и не снилось.

Полный порядок в Норильске и с крупными спортивными объектами — теми, на которых и соревнования можно проводить, и для массового посещения открытых. Только «Арена-Норильск» — крупнейший за Полярным кругом спортивно-развлекательный комплекс с аквапарком и фитнес-центром — обошлась более чем в 2 миллиарда рублей, а сейчас ведется строительство многофункционального спорткомплекса, в котором можно будет проводить даже соревнования по большому теннису. Все затраты по возведению этих объектов взял на себя «Норникель».

Компания приняла долевое участие и в реконструкции и строительстве многих других объектов. Например, общие затраты «Норникеля» на ледовые дворцы в районе Кайеркан и городе Дудинка, а также стадион «Заполярник» превысили 700 миллионов рублей, а затраты бюджетов всех уровней составили 325 миллионов рублей. Но главное во всем этом — итог: жители Норильска и Таймырского Долгано-Ненецкого района могут заниматься практически любым видом спорта.

Мастер-классы от футболистов.

Родители, которые хотят отдать детей в спортивную школу в Норильске, вряд ли испытывают проблемы. В муниципальном образовании действует девять детско-юношеских спортивных школ по разным направлениям. Остается только посоветоваться с детьми и понять, что им по душе. В наше время, когда юное поколение погружено в гаджеты и не может ни подтянуться, ни отжаться, ни пробежать хотя бы 400 метров, возможность бесплатно приобщиться к здоровому образу жизни очень важна.

Самый популярный вид спорта у детей в Норильске? Конечно же, футбол, пусть и с приставкой «мини». Это и не удивительно. С 2016 года в Норильск на постоянной основе переехал мини-футбольный клуб «Норильский никель», играющий в элитном дивизионе чемпионата России. Очевидцы рассказывают, что даже на тренировки команды собирается постоянно не менее полусотни человек, не говоря уж о том, что домашние игры проходят при переполненных трибунах. Самое главное, что профессиональные футболисты клуба не закрыты — с их участием проходят постоянные мастер-классы, они сами ходят по школам и проводят занятия.

Все занятия в секциях бесплатные, а благодаря многочисленным благотворительным программам юные спортсмены получают современный инвентарь и выезжают на соревнования — как в краевой центр, так и в другие регионы.

Отдельно стоит отметить конкурс социальных проектов благотворительной программы «Мир новых возможностей», которую «Норникель» проводит с 2013 года. В рамках этого конкурса гранты уже получили проекты, которые предлагают заниматься кроссфитом, историческим фехтованием, альпинизмом, авиамодельным спортом, российским боевым многоборьем, хоккеем и просто организацией активного отдыха детей во время каникул. Общая сумма грантов в 2016 году составила почти 50 миллионов рублей.

Соревнования вне «большой земли».

Администрация города самостоятельно и при поддержке спонсоров из градообразующего предприятия ежегодно проводит в Норильске более полутысячи спортивно-массовых мероприятий. Так что даже если и не выбираться на «большую землю», практически ежедневно можно поучаствовать в каких-то соревнованиях.

Предмет особой гордости для Норильска — поддержка адаптивного спорта. К сожалению, не везде в России люди с различными проблемами со здоровьем могут найти для себя спортивные занятия. Да что там, не везде даже к аптекам пандусы сделаны… В Норильске же и Таймырском Долгано-Ненецком районе ежегодно проводится более десятка традиционных соревнований, включая Спартакиады и сурдомногоборье, то есть комплексные старты по нескольким видом спорта. В городе постоянно работают спортивные секции по занятиям со спортсменами-инвалидами.

Чтобы окончательно развеять сомнения на тему — «Есть ли спорт на Таймыре?» — достаточно вспомнить знаменитостей из этих мест. Норильский спорт подарил России Артура Дмитриева — олимпийского чемпиона по фигурному катанию, Жанну Громову — многолетнего тренера выдающейся фигуристки Ирины Слуцкой, Дмитрия Торбинского — бронзового призера чемпионата Европы-2008 по футболу. Вряд ли это может быть случайностью. Но самое главное, спорт на Крайнем Севере делает жизнь людей правильнее и разнообразнее.