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19 апреля 2017, 11:54 | Олимпизм | ТАСС

Левитин: Дальний Восток должен стать местом подготовки сборной России к трем Олимпиадам

МОСКВА, 19 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Сборной России необходимо готовиться на Дальнем Востоке и к зимним Олимпийским играм 2018 и 2022 годов, и к летним Олимпийским играм 2020 года. Об этом на заседании коллегии Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) заявил помощник президента РФ Игорь Левитин.

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Олимпиада-2018 пройдет в южнокорейском Пхенчхане, Олимпиада-2020 — в столице Японии Токио, а Олимпиада-2022 — в столице Китая Пекине.

«Впереди нас ждут зимние Олимпийские игры в Южной Корее, а также летние в Токио и опять же зимние в Пекине. Адаптация к этим играм является для нас ключевым моментом. Ко всем этим соревнованиям спортсменам будет необходимо готовиться на Дальнем Востоке, Министерство спорта сейчас рассматривает этот вопрос», — сказал Левитин.

«Сборная команда России по тем задачам, которые мы ставим перед ней, должна находиться на олимпийском пьедестале, здесь ваша роль (ФМБА) очень велика. То, что мы увидим на Играх в Южной Корее, должно стать формой для подготовки к следующим Играм. Сейчас результаты в спорте достигаются уже на пределе возможностей, в этом случае важно поддержание психологических и физических кондиций. ФМБА нужно выйти на максимальные возможности в том, что касается науки в спорте, и это должно быть направлено на тот уровень здоровья, который необходим, чтобы победить», — отметил Левитин.
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