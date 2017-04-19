ФМБА: Сборным РФ в 2016 году помогали 298 врачей, 239 массажистов, 37 психологов
МОСКВА, 19 апр —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Медико-биологическую помощь спортивным сборным командам России в 2016 году оказали 298 врачей, 239 массажистов, 37 психологов, сообщил глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Уйба.
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В среду в Москве проходит расширенное заседание коллегии Федерального
«Всего в сборных командах в 2016 году работало 298 врачей, 239 массажистов, 37 психологов», — сказал Уйба на заседании коллегии.
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