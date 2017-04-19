ФМБА: Сборным РФ в 2016 году помогали 298 врачей, 239 массажистов, 37 психологов

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В среду в Москве проходит расширенное заседание коллегии Федерального медико-биологического агентства «Итоги работы ФМБА России в 2016 году и задачи на 2017−2018 годы».

«Всего в сборных командах в 2016 году работало 298 врачей, 239 массажистов, 37 психологов», — сказал Уйба на заседании коллегии.