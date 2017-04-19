Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/olympics/29476658/
19 апреля 2017, 11:05 | Олимпизм | Р-Спорт

ФМБА: Сборным РФ в 2016 году помогали 298 врачей, 239 массажистов, 37 психологов

МОСКВА, 19 апр — Р-Спорт, Семен Галькевич. Медико-биологическую помощь спортивным сборным командам России в 2016 году оказали 298 врачей, 239 массажистов, 37 психологов, сообщил глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Уйба.

<em>МОСКВА 19 <span class=error>апр</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> Семен Галькевич. </em><nobr>Медико-биологическую</nobr> помощь спортивным сборным командам России в 2016 году оказали 298 врачей 239 массажистов 37 психологов сообщил глава Федерального <nobr>медико-биологического</nobr> агентства (<span class=error>ФМБА</span>) Владимир <span class=error>Уйба</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В среду в Москве проходит расширенное заседание коллегии Федерального медико-биологического агентства «Итоги работы ФМБА России в 2016 году и задачи на 2017−2018 годы».

«Всего в сборных командах в 2016 году работало 298 врачей, 239 массажистов, 37 психологов», — сказал Уйба на заседании коллегии.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Олимпийских игр

Дети из Индии, Ливана и Туниса выступят во Всемирных играх юных соотечественников в РФ

МОСКВА, 18 апреля. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Почти 500 детей из 48 стран мира, включая Индию, Тунис, Ливан и Нидерланды, примут участие в третьих Всемирных играх юных соотечественников в Казани. Об этом на заседании организационного комитета по подготовке и проведению третьих Всемирных игр юных соотечественников рассказал депутат Государственной думы Отари Аршба.
Еще 7 новостей  Все новости
19 апреля

Фигурист Ковтун не смог улететь со сборной на командный ЧМ из-за таксиста

Российская спортсменка после страшной травмы на ОИ-2014 родила сына

Норвежский лыжник: раньше я шутил про предложение Путина, а сейчас задумался