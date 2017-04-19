Олимпийский совет Азии объявил о появлении киберспорта на Азиатских играх — 2018 (пройдет в индонезийских Джакарте и Палембанге) в качестве показательного вида с последующим включением в основную программу в 2022 году.

Азиатские игры признаны Международным олимпийском комитетом (МОК) и являются вторыми по масштабности спортивными мероприятием после Олимпиады. В Азиатских играх — 2014 приняли участие 45 национальных сборных и порядка 10 тысяч спортсменов.

В ноябре президент Международной киберспортивной федерации Бен Хон Чжон в интервью Korean Times заявил, что его целью на посту является добиться признания киберспорта олимпийской дисциплиной. В ответ на это в пресс- службе МОК заявили, что говорить о включении киберспорта в программу Олимпийских игр пока рано.

Позднее глава комиссии спортсменов МОК Анджела Руджеро не исключил, что киберспорт в будущем может войти в программу Игр.

Летние Азиатские игры в Ханчжоу пройдут с 10 по 25 сентября 2022 года.