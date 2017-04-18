Дети из Индии, Ливана и Туниса выступят во Всемирных играх юных соотечественников в РФ

«В этот раз в Играх примут участие более 500 ребят из 48 стран. К нам добавились Индия, Ливан, Тунис, Бельгия поделила свои квоты с Нидерландами. До 25 апреля для участников будут приобретены авиабилеты. На текущий момент занимаемся оформлением виз 150 участникам, сотне уже оформлены, остальные будут в ближайшее время», — сказал Аршба.

«Объем финансирования за счет Всемирного координационного совета российских соотечественников составит 15 миллионов рублей», — добавил он.

Третьи Всемирные игры юных соотечественников пройдут с 14 по 20 мая 2017 года в Казани. Организаторами выступают Министерство спорта, Министерство образования и науки и Министерство культуры РФ, партия «Единая Россия», Всероссийская федерация школьного спорта. В программу Игр войдут соревнования по баскетболу, волейболу, мини-футболу, настольному теннису, плаванию, шахматам. Дополнительно планируется проведение конкурса «Визитная карточка» и конкурсной программы «Диалоги на русском языке».

Первые Всемирные игры юных соотечественников прошли в апреле 2015 года. В них приняли участие 529 детей из 32 стран.