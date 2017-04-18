Минспорт выделит около 10 млн рублей на проведение Всемирных игр юных соотечественников
МОСКВА, 18 апреля. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Министерство спорта РФ выделит порядка 10 миллионов рублей на проведение третьих Всемирных игр юных соотечественников, которые пройдут в Казани в мае 2017 года. Об этом в ходе заседания оргкомитета по подготовке и проведению турнира рассказала заместитель министра спорта Марина Томилова.
«Спасибо тем, кто поддержал идею проведения турнира в Казани. Выбор очень правильный, мы долго готовились, чтобы соревнования прошли на высоком организационном уровне. Министерство спорта выделит около 10 миллионов рублей на проведение игр», — сказал Томилова.
«На данный момент мы не видим никаких проблем, все идет в рабочем режиме. Будем разговаривать с Колобковым (министром спорта), чтобы он принял участие в открытии игр», — добавила она.
Третьи Всемирные игры юных соотечественников пройдут с 14 по 20 мая. Организаторами выступают Министерство спорта, Министерство образования и науки и Министерство культуры России, партия «Единая Россия», Всероссийская федерация школьного спорта. В программу Игр войдут соревнования по баскетболу, волейболу,
Первые Всемирные игры юных соотечественников прошли в апреле 2015 года. В них приняли участие 529 детей из 32 стран.
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