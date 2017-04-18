Дирекция Универсиады-2019 в Красноярске объявила о старте конкурса на разработку чаши огня
МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Организаторы XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года, которая пройдет в Красноярске, объявили о начале конкурса среди молодых российских архитекторов на разработку эскиза чаши огня. Об этом ТАСС сообщили в
пресс-службе Универсиады.
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Чаша огня — это основной атрибут эстафеты огня Студенческих игр, необходимый для сохранения в период проведения соревнований зажженного факелом огня. Участникам будет необходимо предоставить эскиз чаши огня в электронном виде и 3D-модель, а также пояснительную записку с описанием общей идеи.
По сообщению
Универсиада-2019 пройдет со 2 по 12 марта.
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