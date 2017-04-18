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18 апреля 2017, 12:41 | Олимпизм | ТАСС

Дирекция Универсиады-2019 в Красноярске объявила о старте конкурса на разработку чаши огня

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Организаторы XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года, которая пройдет в Красноярске, объявили о начале конкурса среди молодых российских архитекторов на разработку эскиза чаши огня. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Универсиады.

<em>МОСКВА 18 апреля. /ТАСС/. </em>Организаторы <span class=error>XXIX</span> Всемирной зимней Универсиады 2019 года которая пройдет в Красноярске объявили о начале конкурса среди молодых российских архитекторов на разработку эскиза чаши огня. Об этом ТАСС сообщили в <nobr>пресс-службе</nobr> Универсиады. Увеличить
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Чаша огня — это основной атрибут эстафеты огня Студенческих игр, необходимый для сохранения в период проведения соревнований зажженного факелом огня. Участникам будет необходимо предоставить эскиз чаши огня в электронном виде и 3D-модель, а также пояснительную записку с описанием общей идеи.

По сообщению пресс-службы, молодые архитекторы со всей России смогут принять участие в конкурсе на разработку эскиза чаши огня. Предложить свой вариант смогут архитекторы от 18 до 35 лет, проживающие в любом городе страны. Автора лучшего эскиза ждет денежный приз 50 тысяч рублей, а финалистам вручат дипломы лауреатов конкурса и памятные призы. Прием конкурсных работ от молодых архитекторов пройдет до 19 мая, победитель будет определен 1 июня.

Универсиада-2019 пройдет со 2 по 12 марта.
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