Минспорт хочет сделать 10 мая Днем открытия летнего спортивного сезона
МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Министерство спорта РФ выступило с инициативой объявить 10 мая традиционным официальным Днем открытия летнего спортивного сезона. Об этом на всероссийском
семинаре-совещании «Об особенностях реализации Федеральной целевой программы “Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2016−2020 гг.” и отдельных вопросах развития спортивной отрасли» заявила заместитель министра спорта РФ Марина Томилова.
«Министерство спорта выступает с инициативой объявить 10 мая Днем открытия летнего спортивного сезона в России и провести официальный
Семинар проходит в рамках международной выставки «Спорт» в Сокольниках. Выставка проводится при поддержке и участии государственных органов управления физической культурой и спортом субъектов Российской Федерации, общероссийских общественных объединений (федераций, союзов, ассоциаций) по видам спорта. Организаторы выставки — Министерство спорта Российской Федерации и Департамент физической культуры и спорта города Москвы.
В деловой программе мероприятия запланированы ряд конференций, семинаров и круглых столов, посвященных темам
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