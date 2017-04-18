Минспорт хочет сделать 10 мая Днем открытия летнего спортивного сезона

«Министерство спорта выступает с инициативой объявить 10 мая Днем открытия летнего спортивного сезона в России и провести официальный старт-открытие на спортивных аренах, в зонах активностей муниципалитетов, — сообщила Томилова. — Мы планируем сделать официальные открытия летнего и зимнего сезонов традиционными, и рассчитываем, что количество россиян, участвующих в таких мероприятиях, увеличится. В среднем эта цифра сейчас составляет 34% всего населения».

Семинар проходит в рамках международной выставки «Спорт» в Сокольниках. Выставка проводится при поддержке и участии государственных органов управления физической культурой и спортом субъектов Российской Федерации, общероссийских общественных объединений (федераций, союзов, ассоциаций) по видам спорта. Организаторы выставки — Министерство спорта Российской Федерации и Департамент физической культуры и спорта города Москвы.