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18 апреля 2017, 11:47 | Олимпизм | ТАСС

Минспорт хочет сделать 10 мая Днем открытия летнего спортивного сезона

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Министерство спорта РФ выступило с инициативой объявить 10 мая традиционным официальным Днем открытия летнего спортивного сезона. Об этом на всероссийском семинаре-совещании «Об особенностях реализации Федеральной целевой программы “Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2016−2020 гг.” и отдельных вопросах развития спортивной отрасли» заявила заместитель министра спорта РФ Марина Томилова.

«Министерство спорта выступает с инициативой объявить 10 мая Днем открытия летнего спортивного сезона в России и провести официальный старт-открытие на спортивных аренах, в зонах активностей муниципалитетов, — сообщила Томилова. — Мы планируем сделать официальные открытия летнего и зимнего сезонов традиционными, и рассчитываем, что количество россиян, участвующих в таких мероприятиях, увеличится. В среднем эта цифра сейчас составляет 34% всего населения».

Семинар проходит в рамках международной выставки «Спорт» в Сокольниках. Выставка проводится при поддержке и участии государственных органов управления физической культурой и спортом субъектов Российской Федерации, общероссийских общественных объединений (федераций, союзов, ассоциаций) по видам спорта. Организаторы выставки — Министерство спорта Российской Федерации и Департамент физической культуры и спорта города Москвы.

В деловой программе мероприятия запланированы ряд конференций, семинаров и круглых столов, посвященных темам спортивно-оздоровительного питания в спорте высших достижений, инновационным IT-технологиям для комплексной автоматизации стадионов и привлечения болельщиков, бизнес- саммит «Ледовая индустрия», второй открытый Международный футбольный конгресс и другие.
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