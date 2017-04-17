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17 апреля 2017, 14:42 | Олимпизм | ТАСС

Эстафета олимпийского огня начнется в Южной Корее 1 ноября

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Эстафета олимпийского огня зимних Игр 2018 года начнется в Южной Корее 1 ноября текущего года. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на оргкомитет турнира.

<em>МОСКВА 17 апреля. /ТАСС/. </em>Эстафета олимпийского огня зимних Игр 2018 года начнется в Южной Корее 1 ноября текущего года. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на оргкомитет турнира. Увеличить
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Церемония зажжения олимпийского огня пройдет 24 октября в греческой Олимпии. начиная с 1 ноября, 7500 факелоносцев пронесут огонь по улицам 17 городов Южной Кореи, преодолев дистанцию 2018 км.

Имя последнего факелоносца, который зажжет огонь в чаше Олимпийского стадиона в Пхенчхане, держится в секрете. По неофициальным данным, им станет олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ким Ю На, которая ранее дважды принимала участие в эстафете олимпийского огня (в 2006 и 2010 гг.).

Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.
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