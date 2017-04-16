«Фонарики» на теплом льду

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Специальные атлеты участвовали в шести из девяти заявленных организаторами видах спорта: бег на снегоступах, шорт треку, беговых лыжах, горных лыжах, фристайлу и фигурному катанию.

Сборная команда по фигурному катанию была укомплектована из атлетов Алматинской и Карагандинской области. Денис Брагин и Екатерина Кирдяева проживают в г. Алматы и они выступали в спортивных танцах по программе Юнифайд — инклюзивное направление в Специальных Олимпийских играх, которое подразумевает, что вместе с особенными атлетами выступает здоровый участник.

Екатерина раньше занималась фигурным катанием, а Денис решил себя попробовать в новом виде. Он является неоднократным чемпионом и призером Республиканских турниров по теннису. Совместно тренерами ДСШ и большой поддержке со стороны его мамы и семье Дениса, его подготовили к этим серьезным стартам. Они завоевали «золото» в спортивных танцах на льду.

Екатерина осознав, что они завоевали Олимпийское золото, о котором мечтала в недалёком прошлом, благодарна всем людям, которые, так или иначе, принимают участие в таком благородном деле и проявляет желание оказывать помощь в данном деле.

Карагандинцы Забира Оразалинова и Медет Расулиев не завоевали призовые места — они стали пятыми в одиночном катании, но тем не менее для ребят, впервые вставших на коньки лишь пол года назад — это большой успех.

Участников поделили на возрастные группы и дивизионы, поэтому атлеты соревновались с равными по уровню способностей.

В обязательной программе (без музыки) оценивалась только техника выполнения элементов и скорость движения. В произвольной — артистизм, эмоциональность, синхронность.

Для музыкального сопровождения Карагандинцы выбрали казахские кюи и танцевали в национальных костюмах.

«Фигурное катание — сложный вид спорта. И на соревнованиях было много таких детей, которые занимаются им с детства и не первый раз участвуют в специальных Олимпийских играх, так что нам есть к чему стремиться.

Соревнования в этом году проходили под девизом" Сердцебие6ие для мира". 2700 спортсменам из 107 стран, ориентироваться в трех австрийских городах Шладминг, Рамзау, Грац, помогали 3000 волонтеров. Доброе отношение людей чувствовалось повсюду: в доступных гостиницах, общественном транспорте, кафе. Вся страна знала, что у них проходят специальные Олимпийские игры.

Мы почувствовали каких душевных и физических сил стоило нашим атлетам выступление на стартах такого высокого уровня, когда атлеты выступив на соревнованиях обнимали, нас., тренеров: здесь были и дрожь от волнения и слезы радости", — вспоминает генеральный директор Спешиал Олимпикс Казахстан Ольга Бахарева.

Помогать таким людям благородное дело. Готовясь к определенным стартам, наши атлеты не только растут физически, становятся более выносливыми, общительными, им предоставляется возможность для получения радости, развитие талантов и дружественных отношений с другими спортсменами Спешиал Олимпикс и обществом в целом, но и вливаются в социум.

Татьяна Туркова