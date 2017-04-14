Судьба российских паралимпийцев решится 19 мая в Барселоне
В случае положительного решения совета МПК лицензии на участие в Паралимпийских играх-2018 смогут получить лишь несколько спортсменов из России.
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Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию Паралимпийского комитета России (ПКР) на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне о признании законным недопуска российских спортсменов к Играм 2016 года в
Положительный итог рассмотрения апелляции советом МПК мог бы повлиять на отношение к российским спортсменам в целом, заявил «Известиям» президент Европейского союза паратхеквондо Александр Шлычков.
— Это помогло бы нам, например, при рассмотрении восстановления членства ПКР в МПК или в допуске российских спортсменов к квалификационным соревнованиям Паралимпиады-2018, — сказал Александр Клычков. — На предыдущее решение суда, скорее всего, повлиял тот факт, что Игры-2016 уже прошли и, как во время слушаний дела утверждали представители МПК, «предмет разбирательств уже неактуален». Хочу отметить, что это решение — не приговор для паралимпийцев России.
Эту информацию подтвердил и директор по связям с общественностью МПК Крейг Спенс.
— Действительно, следующее заседание МПК по вопросу восстановления членства ПКР и допуска российских паралимпийцев к Играм в Пхенчхане состоится в мае 2017 года, — сообщил «Известиям» Крейг Спенс.
Однако даже в случае положительного решения совета МПК принять участие в зимней Паралимпиаде-2018 смогут лишь несколько российских спортсменов. К маю 2017-го около 80−90% олимпийских квот уже будет распределено, заявил
— В мае заканчиваются практически все квалификационные соревнования, — отметил в беседе с «Известиями» Олег Смолин. — Поэтому если в Барселоне членство ПКР
Речь идет о письме за подписью Филиппа Крейвена, в котором говорится о возможном допуске россиян без квот.
— В официальном письме в адрес ПКР Филипп Крейвен сообщил, что если мы выполним все требования, поставленные перед нами в ноябре 2016 года, то будет принято специальное решение о допуске российских спортсменов к участию в Играх-2018. Причем без квот. В каком количестве и кого именно допустят, не говорилось, — рассказал Олег Смолин. — Вячеслав Фетисов (двукратный олимпийский чемпион, депутат Государственной думы. — «Известия») написал Крейвену письмо с просьбой уточнить детали. Но ответа так и не последовало.
Напомним, 7 августа 2016 года МПК дисквалифицировал ПКР и отстранил российских атлетов от Игр в Рио по итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. Последующая апелляция ПКР в CAS на решение о дисквалификации была отклонена.
В ноябре 2016 года МПК обнародовал список критериев для восстановления членства ПКР, а в конце января 2017 года отказал в просьбе разрешить российским спортсменам участвовать в квалификации Паралимпиады-2018.
Представители ПКР обратились в Федеральный суд Швейцарии, который имеет полномочия отменить решение арбитражного суда в Лозанне, но апелляция российской стороны также была отклонена.
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