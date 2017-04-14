Судьба российских паралимпийцев решится 19 мая в Барселоне

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Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию Паралимпийского комитета России (ПКР) на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне о признании законным недопуска российских спортсменов к Играм 2016 года в Рио-де-Жанейро. Теперь участие паралимпийцев в Олимпиаде-2018 в Пхенчхане зависит от решения совета Международного паралимпийского комитета (МПК), который пройдет в мае 2017 года в Барселоне.

Положительный итог рассмотрения апелляции советом МПК мог бы повлиять на отношение к российским спортсменам в целом, заявил «Известиям» президент Европейского союза паратхеквондо Александр Шлычков.

— Это помогло бы нам, например, при рассмотрении восстановления членства ПКР в МПК или в допуске российских спортсменов к квалификационным соревнованиям Паралимпиады-2018, — сказал Александр Клычков. — На предыдущее решение суда, скорее всего, повлиял тот факт, что Игры-2016 уже прошли и, как во время слушаний дела утверждали представители МПК, «предмет разбирательств уже неактуален». Хочу отметить, что это решение — не приговор для паралимпийцев России. 19—21 мая в Барселоне пройдет заседание совета МПК, где будет принято решение об участии российских паралимпийцев в Играх-2018. Россия заинтересована в выступлениях на международных соревнованиях, так же как и мировое спортивное сообщество заинтересовано в участии России как сильного соперника.

Эту информацию подтвердил и директор по связям с общественностью МПК Крейг Спенс.

— Действительно, следующее заседание МПК по вопросу восстановления членства ПКР и допуска российских паралимпийцев к Играм в Пхенчхане состоится в мае 2017 года, — сообщил «Известиям» Крейг Спенс.

Однако даже в случае положительного решения совета МПК принять участие в зимней Паралимпиаде-2018 смогут лишь несколько российских спортсменов. К маю 2017-го около 80−90% олимпийских квот уже будет распределено, заявил вице-президент ПКР, депутат Государственной думы Олег Смолин.

— В мае заканчиваются практически все квалификационные соревнования, — отметил в беседе с «Известиями» Олег Смолин. — Поэтому если в Барселоне членство ПКР все-таки будет восстановлено, то возможность бороться за олимпийские лицензии получат единицы наших спортсменов. Ясно, что решение Федерального суда Швейцарии ухудшает наши шансы, но остается надежда, что президент МПК Филипп Крейвен будет выполнять обещания, публично данные им ранее.

Речь идет о письме за подписью Филиппа Крейвена, в котором говорится о возможном допуске россиян без квот.

— В официальном письме в адрес ПКР Филипп Крейвен сообщил, что если мы выполним все требования, поставленные перед нами в ноябре 2016 года, то будет принято специальное решение о допуске российских спортсменов к участию в Играх-2018. Причем без квот. В каком количестве и кого именно допустят, не говорилось, — рассказал Олег Смолин. — Вячеслав Фетисов (двукратный олимпийский чемпион, депутат Государственной думы. — «Известия») написал Крейвену письмо с просьбой уточнить детали. Но ответа так и не последовало.

Напомним, 7 августа 2016 года МПК дисквалифицировал ПКР и отстранил российских атлетов от Игр в Рио по итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. Последующая апелляция ПКР в CAS на решение о дисквалификации была отклонена.

В ноябре 2016 года МПК обнародовал список критериев для восстановления членства ПКР, а в конце января 2017 года отказал в просьбе разрешить российским спортсменам участвовать в квалификации Паралимпиады-2018.

Представители ПКР обратились в Федеральный суд Швейцарии, который имеет полномочия отменить решение арбитражного суда в Лозанне, но апелляция российской стороны также была отклонена.