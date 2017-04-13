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https://sport.mail.ru/news/olympics/29418382/
13 апреля 2017, 15:48 | Олимпизм | Р-Спорт

IPC удовлетворен, что его решение о приостановке членства ПКР было подтверждено судом

МОСКВА, 13 апр — Р-Спорт. Международный паралимпийский комитет (IPC) выразил удовлетворение от того, что его решение о приостановке членства Паралимпийского комитета России (ПКР) было подтверждено Федеральным судом Швейцарии.

В среду было объявлено, что Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию ПКР на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) оставить в силе отстранение ПКР от членства в международном комитете, принятое в свете доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. Соответствующий юридический документ суда датирован 3 апреля.

«IPC удовлетворен тем, что его решение о приостановке членства ПКР было подтверждено, — говорится в заявлении на официальном сайте международного комитета. — Федеральный суд Швейцарии постановил, что CAS не обязан анализировать, нарушит ли лишение ПКР членства в IPC права паралимпийцев, такие как право на естественную справедливость или имиджевые права. На самом деле IPC предъявлялись такие же вопросы со стороны российских паралимпийцев в последующих судебных процессах. В каждом случае решение суда было на стороне IPC».

«Влияние на каждого отдельного российского паралимпийца — это логичное следствие приостановки членства ПКР в IPC. Каждый отстраненный член IPC теряет все права, включая участие атлетов в проводимых IPC соревнованиях, в том числе в Паралимпийских играх» , — добавляется в заявлении.

ПКР в августе прошлого года был лишен членства в IPC после допинг-скандала, связанного с расследованием комиссии WADA. 15 августа ПКР подал апелляцию в CAS, которая 23 августа была отклонена. Апелляция в Федеральный суд Швейцарии на решение о недопуске российских спортсменов также была отклонена. Россияне пропустили Паралимпиаду-2016.
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