IPC удовлетворен, что его решение о приостановке членства ПКР было подтверждено судом

В среду было объявлено, что Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию ПКР на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) оставить в силе отстранение ПКР от членства в международном комитете, принятое в свете доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. Соответствующий юридический документ суда датирован 3 апреля.

«IPC удовлетворен тем, что его решение о приостановке членства ПКР было подтверждено, — говорится в заявлении на официальном сайте международного комитета. — Федеральный суд Швейцарии постановил, что CAS не обязан анализировать, нарушит ли лишение ПКР членства в IPC права паралимпийцев, такие как право на естественную справедливость или имиджевые права. На самом деле IPC предъявлялись такие же вопросы со стороны российских паралимпийцев в последующих судебных процессах. В каждом случае решение суда было на стороне IPC».

«Влияние на каждого отдельного российского паралимпийца — это логичное следствие приостановки членства ПКР в IPC. Каждый отстраненный член IPC теряет все права, включая участие атлетов в проводимых IPC соревнованиях, в том числе в Паралимпийских играх» , — добавляется в заявлении.