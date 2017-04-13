МПК выразил удовлетворение решением суда Швейцарии по апелляции ПКР
Международный паралимпийский комитет выразил удовлетворение вердиктом Федерального суда Швейцарии отклонить апелляцию Паралимпийского комитета России на решение Спортивного арбитражного суда о признании недопуска российских спортсменов на Игры 2016 года в
Рио-де-Жанейро легитимным.
Кроме того, ПКР будет вынужден оплатить судебные издержки в размере $ 10 тыс. Федеральному суду Швейцарии и $ 12 тыс. — МПК.
«Федеральный суд Швейцарии посчитал, что CAS не должен был анализировать, повлияло ли решение об отстранении ПКР от членства в МПК на права паралимпийцев. МПК рассматривал эти вопросы по ряду последовательных исков от российских спортсменов. В каждом деле суд поддержал сторону МПК.
Суд также отверг аргумент о том, что к паралимпийцам РФ нужно применить аналогичный подход, как к олимпийцам, однако ОКР не был отстранён МОК. МПК удовлетворён решением суда», — говорится в заявлении.
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