МПК выразил удовлетворение решением суда Швейцарии по апелляции ПКР

Кроме того, ПКР будет вынужден оплатить судебные издержки в размере $ 10 тыс. Федеральному суду Швейцарии и $ 12 тыс. — МПК.



«Федеральный суд Швейцарии посчитал, что CAS не должен был анализировать, повлияло ли решение об отстранении ПКР от членства в МПК на права паралимпийцев. МПК рассматривал эти вопросы по ряду последовательных исков от российских спортсменов. В каждом деле суд поддержал сторону МПК.



Суд также отверг аргумент о том, что к паралимпийцам РФ нужно применить аналогичный подход, как к олимпийцам, однако ОКР не был отстранён МОК. МПК удовлетворён решением суда», — говорится в заявлении.