Автор «фикции и вымысла». Почему Россия ошиблась с правдорубом

11 апреля в российских СМИ появилось открытое письмо американского журналиста Рика Стерлинга, который обратился к руководителям МОК и ВАДА с просьбой избежать политизированности в отношении российских спортсменов и указал на конкретные ошибки в докладах Ричарда Макларена. Если это была попытка привлечь к проблеме иностранных журналистов, то получилась она слишком слабой.

Две недели молчания. Или ожидания?

Вообще, во всей истории с письмом Рика Стерлинга достаточно странностей. Хотя бы то, что оно появилось на двух американских порталах ещё 27 марта. Крупнейшие СМИ, регулярно освещающие тему допинга, пусть не мгновенно, но должны были отреагировать на это письмо. Тем более что оно наверняка было им отправлено. Но выхлоп получился нулевым — в этом легко убедиться, задав соответствующие запросы в поисковиках.

Лишь спустя две недели на письмо Стерлинга отреагировала российская пресса. Причём получилось это не спонтанно. Невозможно представить, чтобы журналист, отвечающий за тему допинга и постоянно мониторящий иностранные ресурсы, пропустил это открытое письмо. Ну хорошо, пусть не на следующий день, но спустя три дня при запросе «Doping, Russia, WADA, McLaren» оно бы всё равно всплыло.



Так что это было? Со стороны выглядит так, словно в России ждали мировую реакцию на заявления Стерлинга, не дождались и решили действовать сами. На эту мысль наводят и комментарии главы Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталия Смирнова по поводу письма. Если бы российские журналисты случайно обнаружили это письмо на просторах Интернета, последовали бы новости, а потом — спустя некоторое время — комментарии официальных лиц. Тут же развёрнутые комментарии были практически одновременно с новостями.

Стерлинг? Да он всегда за Россию

Почему западная пресса решила не замечать это письмо? Возможно, из-за фигуры пророссийски настроенного Стерлинга, который уже несколько раз побывал в Сирии, приезжал в Крым и много писал о том, что все нападки на Россию — фикция и вымысел. Глупо говорить о том, что Стерлинг «проплаченный бот», но глупо отрицать и его политическую позицию. Он является постоянным спикером Russia Today по всем острым вопросам, и его ответы всегда можно предсказать.



Ещё в августе прошлого года он давал острые интервью по теме первого доклада Макларена, по поводу отстранения наших легкоатлетов, громил руководителей мирового спорта за отстранение наших спортсменов от Паралимпиады-2016. Это не хорошо и не плохо — это позиция, которую занимает Рик Стерлинг, уроженец Канады, который вырос в Ванкувере, а сейчас живёт в Сан-Франциско. Каждый из нас занимает определённую позицию, но не каждый способен высказать её вслух.

Но его позиция означает то, что, получив определённую информацию, он интерпретирует её нужным образом.

Систематизирует, разделит на пункты и задаст нужные вопросы. Возможно, именно односторонняя позиция этого журналиста и стала главной причиной, по которой реакции на его письмо не было.

«Фалькао к нам не поедет…»

Само письмо составлено логически безупречно, заданы нужные вопросы (хотя и не все ключевые пункты отмечены) — а к докладу Макларена они действительно есть. В том числе и со стороны МОК. Журналист тщательно исследовал доклад и сделал то, чего от него ждали. К сожалению, это был не тот журналист. Тут вспоминаются слова одного бывшего футболиста и тренера, который сейчас стал телевизионным начальником: «Фалькао к нам не поедет…».

Вот если бы такое письмо написал, например, Хайо Зеппельт, причём после независимого расследования выводов «независимого эксперта ВАДА», последствия были бы совершенно другими. Об этом говорил бы весь мир. Сейчас же всё утихнет. Идея привлечения к освещению проблемы иностранных журналистов — это правильно и хорошо, всё равно российским на Западе никто не верит. Вот только воплощение подкачало. Но даже если хоть кто-то за рубежом задумается, а всё ли так однозначно в отношении России, уже будет неплохо.

Что касается доклада Макларена и правовых оценок, то ждать осталось недолго. Рано или поздно, но в обозримом будущем Спортивный арбитражный суд в Лозанне рассмотрит дело отстранённых от соревнований российских лыжников. Не отдельно взятая федерация, как в случае с биатлонистами или гребцами, а орган, принимающий окончательные решения в подобных случаях. И от решения CAS будет зависеть очень многое.