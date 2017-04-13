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13 апреля 2017, 12:24 | Олимпизм | Sports.kz

Все допинг-пробы, взятые на Универсиаде-2017 в Алматы, оказались отрицательными

Все допинг-пробы, взятые на зимней Универсиаде-2017 в Алматы, не содержат запрещенных веществ, сообщается на официальном сайте Международной федерации студенческого спорта (FISU).

Все <nobr>допинг-пробы</nobr> взятые на зимней Универсиаде-2017 в <span class=error>Алматы</span> не содержат запрещенных веществ сообщается на официальном сайте Международной федерации студенческого спорта (<span class=error>FISU</span>). Увеличить
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Универсиада проходила с 29 января по 8 февраля. В ней принял участие 1621 спортсмен из рекордного числа стран (57). В общей сложности были взяты и отправлены в аккредитованную Всемирным антидопинговым агентством (WADA) лабораторию в Австрии 216 проб мочи и крови.

Сборная России в Алматы заняла первое место, завоевав 71 награду: 29 золотых, 27 серебряных и 15 бронзовых. У команды Казахстана — 36 завоеванных медалей (11,8,17), третьим стали южнокорейцы — 21 (11,5,5).

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