Все допинг-пробы, взятые на Универсиаде-2017 в Алматы, оказались отрицательными

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Универсиада проходила с 29 января по 8 февраля. В ней принял участие 1621 спортсмен из рекордного числа стран (57). В общей сложности были взяты и отправлены в аккредитованную Всемирным антидопинговым агентством (WADA) лабораторию в Австрии 216 проб мочи и крови.

Сборная России в Алматы заняла первое место, завоевав 71 награду: 29 золотых, 27 серебряных и 15 бронзовых. У команды Казахстана — 36 завоеванных медалей (11,8,17), третьим стали южнокорейцы — 21 (11,5,5).